Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, bordo-mavili camiaya birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.



Doğan, Trabzonspor Dergisi'ndeki yazısında, camianın en önemli ihtiyacının birlik ve beraberlik olduğunu vurgulayarak "Doğrularımıza sımsıkı sarılıp, tuzaklardan uzak durmanın yolu birlik ve beraberlikten geçiyor." ifadesini kullandı.



Dünyanın neresinde olurlarsa olsun tüm Trabzonsporluların çok önemli bir yol ayrımında olduğunu anlatan Doğan, "Ya her türlü fikir ayrılıklarımızı, kırgınlıklarımızı, küçük hesaplarımızı kenara bırakarak safları sık tutacağız ve bir olacağız, böylece hala uzun bir maraton olarak önümüzde duran Süper Lig hedefine dolu dizgin koşacağız. Ya da Trabzonspor'a hiçbir zaman fayda getirmeyen kırgınlıklar, şikayetler ve kısır döngüler içinde kutuplaşacağız." değerlendirmesinde bulundu.



Doğan, bordo-mavili yönetimin kısa vadeli hedefini de "Şenol Güneş hocamızla Süper Lig'e odaklandık. Ayrıca mali disiplinden taviz vermeden bu kulübü finansal bağımsızlığına taşımaya kilitlendik. Bu iki büyük hedefi kişisel hırslarımızdan ötürü değil, Trabzonspor'un menfaatleri için belirledik. Takım performansını, bilet fiyatlarını, TS Club ürünlerini tartışabiliriz ama belirttiğimiz iki büyük hedefe ulaşmak için var gücümüzle bir olalım istiyorum." sözleriyle açıkladı.