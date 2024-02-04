Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"SOYTARILIK YAPIYORLAR"

"Benzer bir açıklamayı Fenerbahçe maçından sonra Mete Kalkavan ile alakalı yapmıştım. Bunları konuşmak hoşumuza gitmiyor. Hakem arkadaşlar diyeceğim ama hakem demek istemiyorum bunlara, soytarılık yapılıyor."

"UTANMIYORLAR"

"Ben bu arkadaşların dürüstlüğüne, adamlığına... Fenerbahçe maçından sonra 'Utanmıyor musunuz?' demiştim, utanmıyorlar. Bir soytarılıktır gidiyor."

"DÜNYADAN HABERLERİ YOK"

"Birkaç şey söylemek istiyorum VAR hakemi ile ilgili; geçen yıl 19 Nisan'da oynanan bir Konyaspor - Adana Demir maçından sonra ceza alan hakem arkadaş, ne oluyor da haftanın maçına atanıyor? Tolga Bey, İzmir'de ameliyatları ile uğraşıyor, atamaları uzaktan kafasına göre yapıyor. Ahmet İbanoğlu'nun zaten dünyadan haberi yok."

"TRABZONSPOR ÖYLE BİR SENARYO YAZAR Kİ..."

"Bu arkadaşlar Trabzonspor ile ilgili kafalarında bazı senaryolar oluşturmuşlar. Bizim bazı eksiklerimiz olabilir ama bunlar bizim iç konularımız, kimseyi bağlamaz. Bir senaryo oynamaya çalışıyorlar. Trabzonspor camiası ile buna benzer oyunlar oynamaya çalışanların sonunu herkes biliyor. Trabzonspor; Türkiye'de birinin, bir camianın uğraşabileceği bir takım değil, bir şehir takımı. Bu şehrin tüm fertleri bu takıma A'dan Z'ya sahip çıkar. Unutmasınlar, Trabzonspor onlara öyle bir senaryo yazar ki; hayatları boyunca o senaryodan çıkamazlar."

"AYAĞINIZI DENK ALIN"

"Çok açık söylüyorum hepsine; ayağınızı denk alın, haddinizi bilin. Herkesin gözüyle gördüğünü görmüyor musunuz? Nasıl insanlarsınız siz? Hiç mi utanmanız yok?"

"BUNLARIN OYUNCAĞI OLMUŞLAR"

"Hepsinin sonu, Trabzonspor ile bu işlere giren kişilerle aynı olacak. Bunların hiçbirinin kurtuluşu yok! TFF Başkanı'nın müdahalesi gerekiyor, bunların oyuncağı olmuş vaziyette. Yok İzmir grubu, o grubu, bu grubu... Çok farklı şeyler karşı karşıya kalacaklar bakın."

"GEREKENİ YAPACAĞIZ"

"Mete Kalkavan'ı sistem dışı bırakmamızın diyetini bize ödetmek istiyorlar, çok net bunun peşindeler. Biz oradaki mesajın farkındayız, camia olarak gerekeni yapacağız. Fazla uzak tutmayacağız birbirlerinden."

"KÖR DEĞİLSEN AHLAKSIZSIN"

"Her hafta bir şey çıkıyor, böyle bir şey olabilir mi? Yalan, dolan bitmiyor! Trabzonspor kimsenin hakkının yenmesini istemez, Beşiktaş çıktı gayet güzel mücadele verdi. Kimsenin bir talebi yok ne Fenerbahçe'nin ne Galatasaray'ın ne bizim ne Beşiktaş'ın. Bunlar kendi kafalarında senaryo yaratıyorlar. Kör müsünüz kardeşim siz? Kör değilsen ahlaksızsın!"

"SİSTEMİN KÖKTEN DEĞİŞMESİ LAZIM"

"Bu sistemin kökten değişmesi lazım. Taraftarlar, camialar bunların yüzünden karşı karşıya geliyor. Bunca işimizin arasında bunlarla uğraşmamalıyız. Böyle bir MHK sistemi olabilir mi? Adam İzmir'de yaşıyor, buraya geldiği yok. Teknoloji diyoruz, para harcanıyor, bitmiyor bir türlü bunlar."

"ÖYLE BİR BİRİM YOK"

"Mete Kalkavan, Eğitim Dairesi'nin başına geçmiş. Öyle bir birim yok. Nerede o birim, ziyaret edeceğim. Verdiği eğitim bu mu? O zaman o eğitime... Başka bir şey demek geliyor içimden de canlı yayındayız."

"BURADA BİR KASIT VAR"

"Akli melekeleri yerinde olan herhangi bir insanın anlayacağı bir şey var. Burada bir kasıt var, operasyon var. Buraya verebileceğin bu kadar hakem varken, kural hatasından tutun her işe girmiş bir hakemi VAR'a vermenin mantığını biri bana anlatabilir mi? Bunun tersi de olabilirdi, Beşiktaş'a da yapabilirdi. Niye bunu yapıyorsun kardeşim ya? Kafanda başka bir şey var senin. İnancın güvencin olmadığı bir yerde sistemin yürüme şansı yok. Büyükekşi'nin neden müdahale etmediğini anlamıyorum."

"HESABINI SORACAĞIZ"

"Trabzonspor camiası, yapılanların farkında. Bizde kimsenin hesabı kalmaz. Bugüne kadar kalmadı, bundan sonra da kalmaz. Bu yapılanların hesabı sorulacaktır."

"GELECEK SEZON ZİRVE"

"Yakın zamanda birkaç transferimiz olabilir. Gelecek sezonun planlamasında çok daha farklı şeyler yapabiliriz. Biz hocamıza sonuna kadar güveniyoruz. Şu anda çok eksiğimiz var ve kötü sonuçlar aldık, kabul ediyorum. Bu işleri halledeceğiz biz ve inşallah gelecek sezon zirve yürüyüşümüzü sürdüreceğiz. Maddi değil, manevi bir destek bekliyorum."

"BU EKİBE DİKKAT EDİN"

"Açık ve net söylüyorum; Tolga Özkalfa ve ekibine dikkat edilmesi gerekiyor. Kafalarından bu senaryoları atmaları gerekiyor."