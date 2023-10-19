Ertuğrul Doğan, A Spor'a demeçler verdi. Doğan, "Abdullah Avcı ile hiç ayrılmamış gibiyiz. Hoca ile birlikte taraftarlarımız çok güzel günler gördü. Yıllar sonra gelen şampiyonluk sevinci... Biliyorsunuz Türkiye'de şampiyon olmak yetmiyor, kutlamak da önemli." dedi.

"Geçen sezon çok başarılı bir sezon olmadı. Ben yeni başkanken hocamız geldi ve benim de önümü açmak için görevden ayrıldı. Yollarımız tekrar kesişti. Ayrılırken onun da teknik anlamda gördüğü eksikler vardı."

"Benim de hocamın da aklından zirve dışında bir şey geçmez. Gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. En azından Avrupa kupaları ve Türkiye Kupası hedeflerini başarmamız gerekiyor. Hocaya da bize de büyük görev düşüyor."

'TARAFTARA GÜZEL GÜNLER YAŞATACAĞIZ'

"Bjelica ayrılınca Abdullah Avcı ile bir görüşme gerçekleştirdik. İkimiz de ne yapacağımızı biliyorduk. İnşallah tekrar Trabzonspor taraftarlarına güzel günler yaşatacağız."

"Hocamızla anlaşma süremiz çok kısa sürdü. O da benim kadar heyecanlı. Trabzonspor'u ne kadar sevdiğini biliyorum. Trabzonspor ile dertlenen bir insan. Çok güzel bir süreç yaşayacağımızı düşünüyorum. Maçtan bir gün önce takım hakkında bir ön değerlendirme yapacağız."

'BAŞIMIZDA HOCA VARKEN KİMSEYLE GÖRÜŞMEDİM'

"Başımızda bir hoca varken Abdullah Avcı dahil kimseyle görüşmedim. Hoca ile arkadaş olarak her zaman konuştuk ama hiçbir zaman Trabzonspor olmadı konumuz o dönemde. Hocanın aklında Trabzonspor olduğunu göreve geldikten sonra gördük."

"Bjelica'nın önceki takımlarındaki oyun Trabzon'a çok uygun bir oyundu. Her şey doğru olabilir ama sahaya yansımadıktan sona bunların hiçbir anlamı yok futbolda, Trabzon'da hiçbir anlamı yok."

'2-0'DAN MAÇ KAYBETMEYİ KABUL EDEMEM'

"Maçları izlerken insanların oynanan futboldan ne kadar rahatsız olduğunu görüyordum. Konuşulan hırsın sahaya yansımadığını gözlemliyorduk. Trabzonspor Başkanı olarak gerekeni yapmam gerekiyordu. Hatay maçında bu işin olmayacağını anladım. Trabzonspor'un 2-0'dan maç kaybetmesini kabul edemem."

"Bjelica konusunda hiçbir pişmanlığım yok. Hocamızın kariyeri belli. Adam daha önce başarmış, biz de o yüzden göreve getirdik. Pişman değilim ama hata olduğunu gördük ve bir an önce bu hatadan döndük."

'HOCA İÇİN SADECE UĞURCAN İLE GÖRÜŞTÜM'

"Abdullah Avcı için sadece takım kaptanı Uğurcan ile görüştüm. Takım içinde Bjelica için menajerleri aracılığıyla 'Çok erken değil mi?' diyen yabancı oyuncular oldu. Çocuklar çok profesyoneller tabii, onlar olaya bizden farklı bakıyorlar."

"Bizim taraftarımız o inancı sahada görmediği zaman kimseye bir şey anlatamayız. Bana da anlatamaz kimse, ben de anlamam."

'BAKASETAS'A TEKLİFTE BULUNDUK'

"Bakasetas'a bir teklifte bulunduk, kabul etmedi. Bundan sonrası için hocamızın teknik kararı neyse yeni bir görüşme gerçekleştireceğiz. Bize ulaşan herhangi bir teklif yok Bakasetas için."

"Nwakaeme çok profesyonel ve çok büyük futbolcu. Abdullah Avcı, Nwakaeme'yi isterse biz gider elimizden geleni yaparız."

"Son dönemde yapılan transferler... Trabzonspor marka değerini korumak zorunda. Başkan olarak bunu ben korumak zorundayım. 'Biraz daha taraftarlarımızın gözüne hoş gelecek isimlerin alınması gerekir' dedim, teknik onay gelince aldık."

'ÇOK İSTEDİM AMA ALAMADIM'

"Çok istediğim ama alamadığım bir transfer oldu. Şu an isim veremem çünkü almaya çalışıyorum hala."

'VISCA'YI ALALIM DEDİ'

"Şampiyon olduğumuzda devre arası hocaya 'Hocam şampiyon olmak için ne yapalım?' dedim. 'Visca'yı alalım' dedi. Galatasaray maçında attığı golden sonra stadyumdan 'Hayırlı olsun şampiyonluğumuz' diyerek çıktım."

'Abdullah Avcı'dan takıma bir dokunuş bekliyorum. Hemen olacak bir şey değil bu ama aynı süreci tekrar yaşayacağımızı düşünüyoruz hocayla. Bu süreçte hataları minimuma indireceğimizi düşünüyorum."

"Pendikspor maçından sonra hakemler için söylediklerimi hak ettiler. Az bile söyledim. TFF Başkanı'nın iyi niyetinden eminim ama MHK ve alt kurumlara hakim olduğunu düşünmüyorum. Orada başka bir sistem var."

'TFF, HAKEMİN CEZA ALACAĞINI SÖYLEDİ'

"Pendik maçından sonra hakemin ceza alacağını söyledi TFF yetkilileri. Pendik'in de hakkı yendi. Golümüzden önce top bizden çıkıyor, hakem korner veriyor. Doğruyu söylemeyecek miyiz? Hakemin ceza alması için ne gerekiyor daha?"