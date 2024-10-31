Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, ekonomik anlamda çok ciddi hamleler yaptıklarını belirterek "Uçurumun kenarından döndük, net söyleyeyim. 9 milyara yakın bir ödeme yaptık, onu da geçti 10 milyara gidiyor neredeyse. Buna rağmen en azından Bankalar Birliği'nden çıktık. Yıllık 700-800 milyon faiz yükünden kurtulduk ama bitmedi" dedi.

"Gerçekten çok sıkıntılı bir dönemde görev aldık" diyen Başkan Doğan, "Ekonomik anlamda çok ciddi hamleler yaptık. Uçurumun kenarından döndük, net söyleyeyim. 9 milyara yakın bir ödeme yaptık, onu da geçti 10 milyara gidiyor neredeyse. Buna rağmen en azından Bankalar Birliği'nden çıktık. Yıllık 700-800 milyon faiz yükünden kurtulduk ama bitmedi. Önceki yıllardan süregelen borcumuz var, çok önemli rakamlara geldi, artık 2,2 civarlarında duruyor. Onun dışında da Trabzonspor'un piyasaya 900 milyon-1 milyar lira civarında bir borcu kaldı. Bunlar halledilecek. Daha önceki dönemde olduğu gibi önümüzdeki yıl da, kısa sürelerle hayata geçireceğimiz projelerimiz de hazır. Yani borcu önümüzdeki yıl içerisinde tamamen ortadan kaldıracak bir yapının alt yapısı da hazır. Bunu açık ve net olarak söyleyeyim" ifadelerini kullandı.

"BÜTÜN CAMİANIN DESTEĞİNE İHTİYACIMIZ VAR"

Önümüzdeki süreçte yapılacak işlerde bütün şehrin ve Trabzonspor kamuoyunun desteğine ihtiyaç duyduklarını ifade eden Başkan Doğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu hamlelerin dışında bir konuda tüm şehrin desteğini isteyeceğim. İstanbul'da çok önemli 3 tane, burada da 1 tane, asıl işimiz olmamasına rağmen mecburiyetlerden kaynaklı arazi üzerinde bazı operasyonlar yapmamız gereken yerler var. Bunların alt yapı çalışmalarını şu anda İstanbul'da sürdürüyoruz. Muhtemelen kongreden sonra hayırlısıyla sizler, bütün belediye başkanlarımız, oda ve borsa başkanlarımızla tüm Trabzon'da bir kamuoyu oluşturalım."

İstanbul takımlarına yıllardır önemli destekler verildiğini ama Trabzonspor'un bu desteklerden faydalanamadığını dile getiren Başkan Doğan, yıllar içinde aradaki farkın açıldığına dikkat çekerek şöyle konuştu:

"Yıllardır tüm İstanbul takımlarına bu şekilde verildi ama işin gerçeğinde Trabzonspor bir şekilde bunlardan hiçbir zaman faydalanamadı. Son aldığımız arazi, Faruk Bey döneminde, Cumhurbaşkanımızın İstanbul Belediye Başkanı olduğu dönemde, 29 yıl önce alınan arazi. Onun dışında da Trabzonspor'a herhangi bir şey verilmemiş, alınmamış, alınamamış. Hani ben geçmişe bir şey söylemek anlamında bunu söylemiyorum, herkes muhakkak ki çok iyi niyetliydi, herkes bir şeyler yapmak istiyordu, aklımda hiçbir şüphe yok ama bir şekilde kulübümüz bunlardan faydalanamadı ve fark açıldı. Artık camianın bu gerçeği de bir şekilde görüp tek bir yumruk halinde hareket etmesi gerekiyor. Bir an önce aradaki farkın kapanması lazım. Bu iş şahsım adına, Yönetim Kurulu adına sadece bizim yapabileceğimiz bir iş değil, Trabzonspor'u sevenlerin, Trabzonspor camiasının bir arada olarak halledebileceği bir iş. Orada herkesin desteğini isteyeceğim." ifadelerini kullandı.