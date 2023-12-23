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Spor

Ertuğrul Doğan'dan hakem açıklaması! ''Mete Kalkavan konusunda söz verilmişti''

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, TFF ve hakemler konusunda yaşadıkları sorunlar hakkında açıklamalarda bulundu. Başkan Doğan yaptığı açıklamada 'TFF, hakem Mete Kalkavan konusunda bize söz verilmişti ancak o sözden sapma oldu.' dedi. İşte detaylar...

23 Aralık 2023 Cumartesi 16:10 - Güncelleme:
Ertuğrul Doğan'dan hakem açıklaması! ''Mete Kalkavan konusunda söz verilmişti''
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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Türkiye Futbol Federasyonu ve hakemler ilgili açıklamalarda bulundu.

"AKSİYON OLMASI GEREKİR"

"TFF ve hakemlerle alakalı görüşüm değişmedi. Değişmesi için bir aksiyon almaları gerekiyor. Bizim federasyon başkanının şahsıyla alakalı bir düşüncemiz yok. Ben takımımın haklarını her şekilde savunurum.

"İYİ NİYET GÖRÜRSEK YANINDA OLURUZ"

TFF'nin iyi niyetini gördüğümüz şekilde yanında oluruz. Bizim kendisinden aldığı aksiyonları görmemiz gerekiyor. Yapılanlar ortada ve bunları görmezden gelemeyiz. Henüz bir adım görmedik, gördüğümüz zaman bakacağız. Tabi çok uzun zamanları da yok bunu da söyledik.

"VERİLEN SÖZLER VARDI"

Mete Kalkavan konusunda bize söz verilmişti o sözden sapma oldu. Ocak ayı içerisinde gerekenin yapılacağı sözü verildi.

"BU SÖZÜN İÇİNDELER"

Bunu bekliyoruz, uygularsalar destek veririz. Biz hakemle ilgili olarak açıklama yaparken yazılı ve sözlü olarak o sözleri aldığımızı ve gerekeni yapmasını söyledik. TFF başkanı ve yöneticiler de bu verilen sözün içerisinde var.

  • ertuğrul doğan
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