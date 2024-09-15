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Spor

Ertuğrul Doğan'dan hakem tepkisi: Tek eksik Beşiktaş forması

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından hakem Ali Şansalan'ın performansını sert bir şekilde eleştirdi.

15 Eylül 2024 Pazar 22:44 - Güncelleme:
Ertuğrul Doğan'dan hakem tepkisi: Tek eksik Beşiktaş forması
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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından hakem Ali Şansalan'ın performansını sert bir şekilde eleştirdi.

"BEŞİKTAŞ LEHİNE KARAR VERDİ"

Karşılaşma sonrası konuşan Ertuğrul Doğan "90 dakikaya yakın neredeyse 10 kişi oynadık. Kırmızı kart haklı karardı. VAR'ın devreye girmesi olması gerekendi. Ama VAR niyeyse bizim lehimize olabilecek pozisyonlarda devreye girmedi. Hakem tüm takdir haklarını Beşiktaş'tan yana kullandı. Anlamak çok zor. Böyle bir şey uzun zaman sonra ilk kez burada yaşandı." dedi.

"HAKEM KARARLARI GÖLGE DÜŞÜRDÜ"

Sözlerine devam eden Ertuğrul Doğan "Kendi evimizde tüm takdir hakları rakip lehine kullanıldı, çok enteresan. Mücadeleye hakem ve hakem kararları gölge düşürdü." açıklamasını yaptı.

"TFF BAŞKANI İLE GÖRÜŞECEĞİM!"

Türkiye Futbol Federasyonu ile görüşeceğini açıklayan Ertuğrul Doğan "TFF Başkanı ile görüşeceğim, Trabzonspor olarak çok ciddi sıkıntımız var. TFF Başkanı'nın iyi niyetinden eminiz, bu konulara çare bulacaklardır." ifadelerini kullandı.

"TEK EKSİK BEŞİKTAŞ FORMASI"

Ertuğrul Doğan ayrıca "Hakemin yaptığı tek eksik şey bir şey vardı. Bence sahaya direkt Beşiktaş formasıyla çıksaydı çok daha rahat olurdu." dedi.

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