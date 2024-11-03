İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Kasım 2024 Pazar / 2 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,3122
  • EURO
    37,22
  • ALTIN
    3018.55
  • BIST100
    8885
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ertuğrul Doğan'dan sert sözler: Herkes ayağını denk alacak
Spor

Ertuğrul Doğan'dan sert sözler: Herkes ayağını denk alacak

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Fenerbahçe maçının ardından çok sert açıklamalarda bulundu.

3 Kasım 2024 Pazar 22:24 - Güncelleme:
Ertuğrul Doğan'dan sert sözler: Herkes ayağını denk alacak
ABONE OL

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Fenerbahçe maçının ardından çok sert açıklamalarda bulundu.

"SAHA DIŞINDAKİ ŞEREFSİZLERE..."

Hakem yönetimini eleştiren Doğan, "Takımı ve oyuncuları tebrik ederim. Gereken mücadeleyi gösterdiler ve sahada kaldılar. Saha dışında şerefsizlere mağlup olduk yine." sözlerini sarf etti.

"HERKES AYAĞINI DENK ALACAK"

Sözlerine devam eden Doğan, "Buraya bu hakem planlanarak, kurularak gönderilmiş. Trabzonspor'un önünde kimse duramaz! Artık sonuna geldi bu iş! Ya herkes ayağını denk alacak ya da Trabzonspor camiası herkes haddini çok sert şekilde bildirecek!" dedi.

"ZAMANI GELİNCE AÇIKLAYACAĞIZ"

Lig başından beri kötü yönetimlere tabi tutulduklarını söyleyen Doğan, "Ligin başından beri Trabzonspor'un üzerine haysiyetsizce oynana bir oyun var. Çok ney söylüyorum haysiyetsizce, ahlaksızca. Bunun arkasında ne olduğunu biliyoruz. Burada iki operasyon var. Birinci operasyon Trabzonspor'a yapılan operasyon! İkinci operasyonu zamanı gelince açıklayacağız." ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.