Ertuğrul Doğan'dan taraftara teşekkür!

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Beşiktaş ile oynayacakları kupa maçı öncesi taraftarlarına teşekkür etti.

"TARİHE ŞAHİTLİK EDECEĞİZ"

Ertuğrul Doğan resmi siteden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Dünyanın en büyük şehir takımının şanlı taraftarı; sezonun en büyük maçına; 23 Mayıs 2024 tarihinde Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynayacağımız Türkiye Kupası finaline artık hazırız. Dünyanın En Büyük Şehir Takımı" olarak 5 dakikada 37 bin bileti satın alan taraftarlarımıza, "Bize Her Yer Trabzon" sözünün slogandan ibaret değil, aynıyla vaki olduğunu bir kez daha gösterdiği için teşekkür ediyorum. Şimdi sıra Türkiye Kupası'nı 10. kez müzemize götürmeye geldi. İnşallah tarihe bir kez daha şahitlik edeceğiz. Karşılaşma boyunca takımımıza göstereceğiniz desteğe olan inancımı yineliyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum."