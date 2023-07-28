Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, TRT Spor'da önemli açıklamalarda bulundu. İşte Doğan'ın sözleri...



Doğan, "Trabzonspor'un sürekli zirve mücadelesi veren bir takım olması gerekiyor. Bu çok net." dedi.

Nenad Bjelica'nın takımın başına geliş sürecine de değinen Doğan "Hocamızla, oyuncularımızla sürekli temas halindeyiz. Bu sezon sahada çok farklı bir Trabzonspor izleyeceğimizden hiçbir şüphem yok. Biz kendisinden önce başka hocalarla görüştük ama Nenad Bjelica ile masaya oturduktan 10 dakika sonra 'bizim hocamız odur' dedim." şeklinde konuştu.

Transfer konusunda da önemli açıklamalarda bulunan kulüp başkanı "Yeni Pogba diyeceğimiz Tochi ile anlaştık. Cevap bekliyoruz. Orsic'in yerine sol ve sağ kanat oynayabilen birini almak istiyoruz. Zinckernagel'le anlaştık. Kulübünden cevap bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"ÖNCESİNDE DE SONRASINDA DA HATALAR YAPTIK"



"Rakipler ne yaparsa saygıyla karşılıyoruz. Ben gelirimin tamamını bir oyuncuya veriyorsam yürütme şansımız yok. Trabzonspor olarak bu döngünün dışında olmak durumundayız. Dışarıda olmak yarışmayacağız anlamına gelmiyor. Önceki seneler örnek. Kendi çizgimizden ayrılıp başka şeyler yaptık. Öncesinde de sonrasında da hatalar yaptık."

"ÜZERİMİZDE ÇOK CİDDİ SORUMLULUK VAR"



"Trabzonspor sevgisi bizim için çok farklı bir duygu. Trabzonspor başkanlığı bu hayatta manevi anlamda alabileceğim en büyük haz. Benim için anlamını kelimelerle ifade etmek çok zor. Bu anlamda üzerimizde çok ciddi sorumluluk var."

"4 AYLIK SÜREÇTE 1 MİLYAR 300 MİLYON TL ÖDEME YAPTIK"



"Trabzonspor'un gelirleri giderleri arasında 1 milyar TL eksi bakiye var. Benim başkanlığım süresinde yönetim olarak 4 aylık süreçte 1 milyar 300 milyon TL ödeme yaptık."

"PAHALI TRANSFERLER YAPMAK ŞAMPİYON OLACAĞIN ANLAMINA GELMİYOR"



"Biz 27 milyon euro ile şampiyon olduk. 49 milyon euroya çıktık, halimiz ortada. Şu anki planımız 27-30 milyon euro arası. Biz mantaliteyi değiştirmeye çalışıyoruz. Trabzonspor transfer yaparken çok farklı dengeleri düşünmek zorunda. Pahalı transferler yapmak şampiyon olacağın anlamına gelmiyor. Biz de bu hatayı yaptık. Trabzonspor'un başında olduğum sürece bir daha kulübü böyle bir uçuruma atmam."

"TRABZONSPOR'UN TEK DEĞERİ STAT SPONSORLUĞU"



"Stadyum sponsorluğu kadar içeriye para soktuk. 2 alternatif var, süre vermek istemiyorum. 19'dan konuştuğumuz rakamlar 30'a geldi. Maksimum parayı bulmak zorundayım. Şu zamana kadar ne gerekiyorsa yaptım. Kendi şirketimiz gibi kollayacağız. Bizim, rakiplerimiz gibi devletten aldığımız arazilerimiz yok. Trabzonspor hükümetin takımı deniyor, benim aldığım destek yok. Bütün büyük kulüplerin aldığı arsalar var. Trabzonspor'un tek değeri stat sponsorluğu."

"TARAFTARIMIZ, MORALİNİ BOZMASIN"



"Trabzonspor taraftarının takıma sonuna kadar destek olması lazım. Şampiyonluk sezonundaki gibi taraftar ile sahadaki futbolcuların bir bütün olması lazım. Taraftarımız, moralini bozmasın. Her şey transferle bitmiyor. Önemli olan sahada takım olmak ve bir de en önemli konu, aldığın futbolcunun parasını ödeyebilmek. İnşallah taraftarımızla beraber çok güzel bir sezon yaşarız."

"TARAFTARA DOĞRU SÖYLEMEK ZORUNDAYIM"



"Trabzonspor Başkanı olduğum sürece kulübü boşluğa atmam. Taraftara doğru söylemek zorundayım. Koita örneği, adam Trabzon'a geldi hiçbir zaman aklını ruhunu vermedi. Gelinen durum ortada. Şehre uyum sağlamayacak ne kadar transfer yaptıysak hepsinde yanıldık. Tek Marek Hamsik konusunda yanılmadık."

"ORSİC'İN İKİNCİ YARININ BAŞINDA GERİ DÖNECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"



"Orsic, bu yılki en büyük maliyetli transferimizdi. Ama futbolun içinde bu var. Ben konuşulan süreden daha önce sahalara döneceğini düşünüyorum. Orsic'in ikinci yarının başında geri döneceğini düşünüyorum. Ameliyatı çok güzel geçti. Kendisi de çok üzgün, sahalara dönmek istiyor. İnşallah en kısa sürede aramıza dönecek."

"BEN BU PARAYI VERMEM"



"Bartra iki yıl boyunca 9 milyon euro alacaktı. Ben bu parayı vermem. Yolları ayırmak durumundaydık. Eleştiriler olacaktır, saygıyla karşılıyorum ama iyi bir iş yaptık. Gerçek bu."

"EN SON SATILACAK KULÜP DE TRABZONSPOR'DUR"



"Trabzonspor'un satılması gibi bir konu yok. Böyle bir teklif de yok. Türkiye'deki kulüplerin satılması gibi bir durum olursa en son satılacak kulüp de Trabzonspor'dur."

DORUKHAN'IN TAKIMDAN AYRILIŞI



"Dorukhan'ın ayrılmasına sebep olan etkenlerden birinin de hocanın antrenmanları olduğunu söyleyebilirim. Dorukhan Toköz, bize şampiyonlukta katkısı olan bir oyuncu. Onun başarılı olmasını isteriz."

KULÜPLE ADI GEÇEN FUTBOLCULAR



"Emre Mor gündemimize gelmedi. Zinckernagel için kulübünün yüksek bonservis bedeli var. Kiralamak istiyoruz. Tochi bitme aşamasında, imzalayıp göndermesini bekliyoruz. İmzalarsa hafta sonu getiririz. Siopis'in Türkiye'den ayrılma talebi var. Yunanistan'a dönmek istiyor. İlerleyen süreci göreceğiz. Hocamız kendisini beğeniyor ve takımda kalmasını istiyor. Vitor Hugo'ya kampımız açık, takımıyla sorun yaşadığını belirtti."