Ertuğrul Erdoğan: Seriyi 2-1'e getirmeye çalışacağız. Anadolu Efes'i tebrik ediyorum

Galatasaray Doğa Sigorta Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan, Anadolu Efes'e mağlup oldukları maçın ardından basit hataların yanı sıra kötü oynayarak mağlup olduklarını ifade etti.

Az sayıda asist yaptıklarını aktaran Erdoğan, "Basit top kayıpları ve düşük yüzdeyle oynamamızın faturası ağır oldu. Bu, arzu ettiğimiz bir görüntü değildi. Bundan mutlu olduğumuzu söyleyemem. Rakibinizden daha az asist, daha az hücum yaparsanız maçı kazanma şansınızı azaltırsınız." diye konuştu.

Ertuğrul Erdoğan, basketbol aklını sahaya yansıtamadıklarını söyleyerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Önümüzde üçüncü maç var. Oyuncularımın iyi niyetinden şüphem yok. Ortaya koyduğumuz fotoğraf ligde ortaya koyduğumuz mücadeleye yakışmadı. Yeniden toparlanıp kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Seriyi 2-1'e getirmeye çalışacağız. Anadolu Efes'i tebrik ediyorum."

(AA)