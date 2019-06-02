24°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8392
  • 6,5468
  • 245.068
  • 90.589
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Ertuğrul Erdoğan: Seriyi 2-1'e getirmeye çalışacağız. Anadolu Efes'i tebrik ediyorum

Galatasaray Doğa Sigorta Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan, Anadolu Efes maçı sonrası konuştu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Galatasaray Doğa Sigorta Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan, Anadolu Efes'e mağlup oldukları maçın ardından basit hataların yanı sıra kötü oynayarak mağlup olduklarını ifade etti.

Az sayıda asist yaptıklarını aktaran Erdoğan, "Basit top kayıpları ve düşük yüzdeyle oynamamızın faturası ağır oldu. Bu, arzu ettiğimiz bir görüntü değildi. Bundan mutlu olduğumuzu söyleyemem. Rakibinizden daha az asist, daha az hücum yaparsanız maçı kazanma şansınızı azaltırsınız." diye konuştu.

Ertuğrul Erdoğan, basketbol aklını sahaya yansıtamadıklarını söyleyerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Önümüzde üçüncü maç var. Oyuncularımın iyi niyetinden şüphem yok. Ortaya koyduğumuz fotoğraf ligde ortaya koyduğumuz mücadeleye yakışmadı. Yeniden toparlanıp kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Seriyi 2-1'e getirmeye çalışacağız. Anadolu Efes'i tebrik ediyorum."

(AA)

Korku dolu anlar! Dev gemi limana böyle daldı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Sakarya'daki depremle ilgili önemli açıklama

Sakarya'daki depremle ilgili önemli açıklama

ABD'den vizeler için yeni karar

ABD'den vizeler için yeni karar

Tadını çok beğendiler: Türkiye'den Çin'e usta götürüyorlar

Tadını çok beğendiler: Türkiye'den Çin'e usta götürüyorlar

İstanbul Havalimanı'nda sürpriz an

İstanbul Havalimanı'nda sürpriz an

Bakan Soylu sürücüleri uyardı: Aşırı hız yapmayın

Bakan Soylu sürücüleri uyardı: Aşırı hız yapmayın

Mazbata alamayan eşinin yerine aday olup muhtar seçildi

Mazbata alamayan eşinin yerine aday olup muhtar seçildi

'MEB'in öğretmediği veya belirlemediği kazanımlardan sınav yapabilir mi?'

'MEB'in öğretmediği veya belirlemediği kazanımlardan sınav yapabilir mi?'

Düğün evi yas evi oldu! Ölümü saniye saniye kaydedildi

Düğün evi yas evi oldu! Ölümü saniye saniye kaydedildi
 

POPÜLER HABERLER

Irak´ın kuzeyine hava harekatı: 4 terörist etkisiz hale getirildi

Irak´ın kuzeyine hava harekatı: 4 terörist etkisiz hale getirildi

Kadın vali, Karakeçili yörükleriyle 16 kilometre yürüdü

Kadın vali, Karakeçili yörükleriyle 16 kilometre yürüdü

Türkiye'nin ikinci büyüğü... Korkutan uyarı geldi

Türkiye'nin ikinci büyüğü... Korkutan uyarı geldi

Düğün evi yas evi oldu! Ölümü saniye saniye kaydedildi

Düğün evi yas evi oldu! Ölümü saniye saniye kaydedildi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA