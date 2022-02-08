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Spor

Ertuğrul Ersoy 2025 yılına kadar Gaziantep FK'da

Gaziantep FK, Fransa'nın Le Havre ekibinden satın alma opsiyonuyla kiraladığı Ertuğrul Ersoy'un bonservisini aldı.

AA8 Şubat 2022 Salı 11:51 - Güncelleme: 8 Şubat 2022 Salı 11:51
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, satın alma opsiyonuyla kiraladığı Ertuğrul Ersoy'un bonservisini aldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki savunma oyuncusunun geçen yıl Fransa'nın Le Havre takımından satın alma opsiyonuyla kiralandığı anımsatıldı.

Ertuğrul Ersoy'un kalıcı transferi konusunda hem oyuncu hem de kulübüyle anlaşıldığının belirtildiği açıklamada, "Milli futbolcumuz, 2024-2025 sezonunun sonuna kadar armamızın başarısı için ter dökmeye devam edecektir. Ertuğrul Ersoy'a kulübümüze bir kez daha hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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