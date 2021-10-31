İSTANBUL 18°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ekim 2021 Pazar / 23 Safer 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,5907
  • EURO
    11,1573
  • ALTIN
    550.024
  • BIST100
    1522.04
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ertuğrul Ersoy: İyi bir mücadele verdik
Spor

Ertuğrul Ersoy: İyi bir mücadele verdik

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray'a 2-0 mağlup olan Gaziantep FK'da Ertuğrul Ersoy, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

31 Ekim 2021 Pazar 21:35 - Güncelleme: 31 Ekim 2021 Pazar 21:35
ABONE OL

Gaziantep FK'nın savunma oyuncusu Ertuğrul Ersoy, Galatasaray karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Ertuğrul Ersoy "Maça savunma olarak iyi başladık. Hücumda Galatasaray'ın tehlikeli oyuncuları var. İlk yarı savunmada iyiydik. Son dakikada kontraysan kaybı ve ekstra bir vuruş oldu. Galatasaray bu golle içeri moralli girdi. İkinci yarıda golü ararken, Galatasaray da pozisyonlar buldu. Risk aldık ve ikinci golü yedik." dedi

Ertuğrul Ersoy "İyi bir mücadele verdik. Son iki haftaya göre daha iyiydik. Hocamızla iyi bir ivme içerisindeyiz, gelişim göstermeye başladık. Umarım daha da iyi olacak." diyerek sözlerini noktaladı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.