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Ertuğrul, Metz’i bekliyor

Fransız kulüplerinin Türk futbolculara ilgisi devam ediyor.

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Yusuf Yazıcı’nın Lille’e imza atmasının ardından Umut Meraş’ı 1.3 milyon euroya Lig 2 ekiplerinden Le Havre’a satan Bursaspor kaptanı Ertuğrul Ersoy için de Metz’le pazarlıklarına devam ediyor. Yeşil-Beyazlılar, 22 yaşındaki stoper için Metz’ten 1.5 milyon euro para ve daha önce Türkiye’de oynayan 32 yaşındaki John Boye’u istiyor. Fransız kulübü Bursa’nın şartlarını kabul ederse Ertuğrul hemen Metz’e imza atacak.

İşte Kültür Bakan Yardımcısı Haluk Dursun´un son konuşması

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