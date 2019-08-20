Ertuğrul, Metz’i bekliyor

Yusuf Yazıcı’nın Lille’e imza atmasının ardından Umut Meraş’ı 1.3 milyon euroya Lig 2 ekiplerinden Le Havre’a satan Bursaspor kaptanı Ertuğrul Ersoy için de Metz’le pazarlıklarına devam ediyor. Yeşil-Beyazlılar, 22 yaşındaki stoper için Metz’ten 1.5 milyon euro para ve daha önce Türkiye’de oynayan 32 yaşındaki John Boye’u istiyor. Fransız kulübü Bursa’nın şartlarını kabul ederse Ertuğrul hemen Metz’e imza atacak.