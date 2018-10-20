Ertuğrul Sağlam: Hakemler futbol oynatmaya çalışsınlar

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında konuk olduğu Medipol Başakşehir'e 1-0 yenilen Kayserispor'da teknik direktör Ertuğrul Sağlam, son dönemdeki kötü sonuçlara rağmen sezon sonu için hedeflerinin değişmediğini söyledi.

Ertuğrul Sağlam, karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Geçen sene alınan 44 puandan fazlasına ulaşmayı hedef koymuştuk. 'Ligde 9.'luk ve üzeri iyi olur.' demiştik. Bu hedefimizden şaşmadık." dedi.

Kulübün içinde bulunduğu sıkıntılı durumu başkan Erol Bedir'in de kamuoyu ile paylaştığını aktaran Sağlam, "Bu sıkıntılı süreçte ülkemizin ekonomik durumu doğrultusunda çabalıyoruz. Ekonomik anlamda sezonu iyi bir şekilde bitirip, en azından borç yükünü hafifletme adına uğraşıyoruz. Süper Lig'in maliyeti en düşük ikinci takımıyız. Bu risklerle yaşayacağız ama hedefimizde en ufak bir sapmamız yok." ifadelerini kullandı.

İyi bir ekip olan Medipol Başakşehir'e karşı risk aldıkları son dakikalar dışında fazla pozisyon vermediklerinin altın çizen Sağlam, şunları söyledi:

"Karşımızda uzun zamandır birlikte oynayan bir takım vardı. Bu gibi maçlarda öne geçmek bizler için avantaj olabilirdi. İki net pozisyonu değerlendiremedik. Takım halinde defans yapmayı iyi başardık ve gole kadar pozisyon vermedik. Devreyi bu şekilde tamamlayıp, rakibin risk almasını düşünürken, riski biz aldık. İkinci yarıda oyun biraz dengede gitti ama pozisyon üretmekte zorlandık. Son bölümde Kana Bıyık'ı öne alıp, futbolun sürpriz tarafını kullanmaya çalıştık ama burada da istediğimiz topları ceza sahasına gönderemedik. Varela'nın da bir pozisyonu vardı. Son bölümde risk aldık. Bu bölümde kalemizde de tehlikeler yaşadık. Medipol Başakşehir'le oynamak kolay değil. Bugün oyun dengede gitti. Yapmamız gereken şeyler var."

Sakatlıklar nedeniyle dar bir kadro ile bu maça çıktıklarını anlatan Ertuğrul Sağlam, "Mazeret olarak ortaya koymadık ama hamle de yapamadık. Üçüncü oyuncuyu değiştiremedik. İnşallah hafta içi çok iyi çalışıp, çok önemli olan Demir Grup Sivasspor maçını güzel geçirmeyi hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

"Hakemlerden bir isteğim var"

Ertuğrul Sağlam, hakemlerin oyunu gereğinden fazla durduran oyunculara karşı daha sert kararlar vermesi gerektiğini savundu.

Ev sahibi takımın öne geçmesi sonrası oyunun çok soğutulduğunu ileri süren Sağlam, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hakemlerden bir isteğim var. Özellikle serbest vuruşlar ve taç atışlarında çok vakit geçiyor. Rakip 1 dakikada faul kullandı, 40 saniyede taç kullandı. Bunu 8-10 defa yaptılar. Hakemler bir defa uyarmadı. Biz yapıyorsak, bize de bu uyarıyı yapsınlar. Bugün bu konuda çok şikayetçiyim. Vakit geçiren oyuncuyu uyarmadılar. Ondan sonra da, 'Avrupa'da maçlarda top oyunda 60-65 dakika kalıyor.' diyoruz. Hakemlerin biraz daha hassas olmasını, yaptırım uygulamasını istiyorum. Futbol oynatmaya çalışsınlar."

Takımdaki sakat oyuncular hakkında da bilgi veren Sağlam, "Deniz ile Şamil hafta içi inşallah antrenmanlara katılacak diye beklentimiz var. Diğer oyuncularımızın durumu daha uzun. Artem milli takımda sakatlandı. Gyan zaten arada sakatlanıyor, dizinde problemi var. Şanssız bir dönem yaşadık ama bugün 11 kişi ile mücadele ettik. İnşallah sakatlarımız bir an önce aramıza katılırlar ve takımda rekabet ortamı oluşur. Bu şanssız dönemi inşallah Demir Grup Sivasspor maçıyla atlatacağız." diyerek sözlerini tamamladı.