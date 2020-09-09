Ertuğrul Sağlam: ''Herkesin parmakla gösterdiği takım olmak istiyoruz''

IHA 09 Eylül 2020 Çarşamba 20:33 - Güncelleme: 09 Eylül 2020 Çarşamba 20:33

TFF 1. Lig’in yeni ekibi Samsunspor’un Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam düzenlediği basın toplantısı ile lig öncesi değerlendirmelerde bulundu. Takımın durumuna ilişkin konuşan Teknik Direktör Sağlam, ilk olarak vatandaşların korona virüsüne karşı daha tedbirli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Ertuğrul Sağlam, “Bugünkü basın toplantısını basın mensupları arkadaşlarıyla yapacaktık. Fakat son dönemde artan vakalar sebebiyle biz de tedbiri elden bırakmama adına hem basın mensubu arkadaşlarımızı hem de kendimizi ve burada bulanan sporcu kardeşlerimizi risk altına sokmamak için bugünkü basın toplantısını bu şekilde gerçekleştiriyoruz.

LÜTFEN KURALLARA UYALIM



Herkesin böyle bir sorumluluğu olduğunu hatırlatmak istiyorum. Çok kritik bir süreçten geçiyoruz. Maalesef bazı vatandaşlarımız ısrarla bu konuda kurallara uymama konusunda çok ciddiyetsiz davranıyor. Benim Samsunspor taraftarından önemli bir isteğim var. Lütfen kurallara uyalım. Gerek Sağlık Bakanlığımızın gerekse bakanımızın yapmamız konusunda bize verdikleri direktifleri harfiyen yerine getirmeye çalışalım ve hep beraber bu korona virüsü belasından kurtulalım” diye konuştu.

Lige başlamanın heyecanını yaşadıklarını belirten Sağlam, “TFF daha önce almış olduğu kararla ekimden sonra maçların kısıtlı şekilde seyircili oynanabileceğini iyi niyetli bir şekilde kamuoyuna açıklamıştı. Fakat artan vakalardan dolayı devre arasına kadar maçların seyircisiz bir şekilde oynanmasını bildirdiler. Bu hafta sonu hem Süper Lig’de hem de TFF 1. Lig’de karşılaşmalar başlıyor.

Uzun bir aradan sonra Samsunspor olarak lige başlamanın heyecanını yaşıyoruz. Mart ayının 15’inde son maçı oynadıktan sonra maalesef bu virüs sebebiyle maçlarımızı oynayamadık ve oynanmadan ligimiz bitirildi. Sonrasında 20 Temmuz’da başlayan sezon başı hazırlık çalışmalarımız Bolu’da 2 etap halinde devam etti. Daha sonrasında ise 23 Ağustos’da yenilenmiş ve çok daha modern hale gelmiş tesislerimizde çalışmalarımıza devam ettik. 11 Eylül’de başlayacak TFF 1. Lig maçları hazırlıklarını elimizden geldiğince yapmaya çalıştık” şeklinde konuştu.

"SÜPER LİG'E TAŞIYACAK OYUNCULAR ALDIK"



Transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren Ertuğrul Sağlam, “Bu süreç içerisinde takımdan ayrılan arkadaşlarımız oldu. Ayrılan arkadaşların yerine bizim uzun süredir hayalini kurduğumuz, bizi Süper Lig’e taşıyacak kadro yapılanması içerisinde bize katkı sağlayacağına inandığımız arkadaşlarımızı kadromuza katmaya çalıştık.

Bunların içerisinde almaya çalışıp da çeşitli sebeplerden dolayı alamadığımız oyuncular oldu. Bazı arkadaşlarımızın transfer süreci uzun sürdü ve aramıza çok geç katıldılar. Halen anlaşıp da aramızda olmayan arkadaşımız var. Kadromuzda eksik bulunan mevkilere de halen arayışlarımız devam ediyor.

Bu doğrultuda 2020 – 2021 sezonunun Türk futboluna ve Samsunspor’a hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah sıkıntılardan uzak özellikle bu salgının futbolun keyfini daha fazla bozma şansını elde edemeyeceği bir sezon yaşarız. Rahat ve sıkıntılardan uzak bir şekilde her ne kadar taraftarsız oynayacak olsak da futbolun keyfini de çıkarabileceğimiz karşılaşmalar oynamak temennisiyle 11 Eylül’de başlayacak sezonun bizim açımızdan güzel geçmesini diliyoruz.

8 Mayıs tarihinde de Samsunspor’u Süper Lig’e çıkan takım olarak ve uzun yıllardır taraftarımızın da bu özlemini giderecek şekilde sezonu tamamlamak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

"HERKESİN PARMAKLA GÖSTERDİĞİ SEMPATİK BİR TAKIM OLMAK İSTİYORUZ"



Yeni transferlerin takıma katkı sağlayacağını ifade eden Ertuğrul Sağlam, “Kadromuza katılan arkadaşlarımızın bize katkı sağlayacağına inanıyorum. Onların da katkılarıyla, geçen sene de kadromuzda bulunan ve beklentimizin halen devam ettiği, kadromuz da bulunup da performansı artan arkadaşlarımızla beraber inşallah güzel bir sezon geçireceğiz. Şunu yapmak istiyoruz. Saha içi ve saha dışı davranışlarıyla herkese örnek olacak. Bunun yanında saha içindeki performansıyla herkesin keyifle izleyebileceği, taraftarının inşallah ikinci yarı stada geldiğinde takımdan keyif alırlar. Bu süreç içerisinde evlerinden televizyon başından bizleri destekleyecek olan taraftarlarımıza ve futbol severlere de güzel bir takım ve kaliteli bir futbol izlettirmek isteyeceğiz” sözlerine yer verdi.

Herkesin parmakla gösterdiği sempatik bir takım olmak istediklerini ifade eden Ertuğrul Sağlam, “Biz işimizi çok düzgün bir şekilde yapmaya çalışacağız. İnşallah sezon sonunda şampiyon olurken, ‘bu işi hak etmiş’, herkese keyif veren ve herkesin parmakla gösterdiği sempatik bir takım olmak istiyoruz.