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Spor

Ertuğrul Sağlam: İyi bir maç oynadık

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında konuk ettiği Ankara Keçiörengücü'nü 3-0 yenen Kocaelispor'da teknik direktör Ertuğrul Sağlam, futbol adına doğru, güzel şeylerin olduğu iyi bir karşılaşma oynadıklarını söyledi.

1 Ekim 2023 Pazar 21:38 - Güncelleme:
Ertuğrul Sağlam: İyi bir maç oynadık
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Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam kazandıkları Keçiörengücü maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Sağlam, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, hedefi Süper Lig'e çıkmak olan bir takımın o düzeyde oyun ortaya koyması gerektiğini belirtti.

"İYİ BİR KARŞILAŞMA OYNADIK"

Oyunun neredeyse geneline hakim oldukları bir maçı geride bıraktıklarını anlatan Sağlam, "Beklentilerimizin karşılık bulduğu hem ofansif hem de defansif anlamda oyuncularımızın gerçekten sorumluluk aldığı, futbol adına doğru, güzel şeylerin olduğu iyi karşılaşma oynadık. Oyunu yönlendiren, istediğini rakibe kabul ettiren, serbest vuruşun dışında pozisyon vermeden karşılaşmayı bitiren, attığımız 3 golün yanında en az 4-5 tane daha net pozisyon bulup, ofansif anlamda da zenginliklerle dolu karşılaşma oynadık. Bu sebepten dolayı ben oyuncularımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Rakip takıma karşı alınan galibiyetin önemine işaret eden Sağlam, "Karışımızda ligin hep üst sıralarında oynadığı futbolla lige renk katan bir Keçiörengücü takımı vardı. Bu seneye de iyi başladılar, iyi, sistemli takıma karşı oynadık. Böyle takıma karşı böyle oyun, mücadele, futbol, gerçekten alkışı hak ediyor." dedi.

"HER GEÇEN GÜN İYİLEŞECEĞİZ"

Sağlam, takımın zamanla daha iyi olmaya başladığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Biz geçen hafta da iyi oynadık. Boluspor maçında da bölüm bölüm iyiydik, ondan önce Altay maçında da güzel işler oldu. Hep söylediğimiz bir şey vardı; bu takım beraber oynamayı becerdiği zaman, daha fazla birbiriyle vakit geçirdiğinde, birbirini anladığında, bizim onlardan ne istediğimizi tam anlamıyla anlayıp bu şekilde sahada hareket ettiği zaman her geçen gün daha güzel şeyler olacak diye. Bu söylemimin arkasındayım, bu takım inşallah daha da güzel şeyler yapacak, onu gösteriyor. Çok güzel takım oluşturduk. Kaliteli, kişilikli, karakterli, profesyonelliği yaşayan, birbirini seven, eskisiyle, yenisiyle, oynayanıyla, oynamayanıyla çok güzel takım olduk. Bu birliğin, bütünlüğün daha çok güzel şeyler üreteceğine inanıyorum."

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