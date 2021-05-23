İSTANBUL 24°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Mayıs 2021 Pazar / 11 Sevval 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,3672
  • EURO
    10,234
  • ALTIN
    502.297
  • BIST100
    1459.57
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ertuğrul Sağlam: Namussuzluk ve ahlaksızlık yapmadık, tepkiler anlamsız
Spor

Ertuğrul Sağlam: Namussuzluk ve ahlaksızlık yapmadık, tepkiler anlamsız

TFF 1. Lig'e play-off yarı finalinde Altınordu'ya elenerek veda eden Samsunspor'da teknik direktör Ertuğrul Sağlam, gösterilen tepkilere cevap verdi.

23 Mayıs 2021 Pazar 00:20 - Güncelleme: 23 Mayıs 2021 Pazar 00:20
ABONE OL

Elinden gelen her şeyi yaptığını söyleyen Ertuğrul Sağlam, "Türkiye'de fatura antrenöre kesiliyor. Elimizden geleni yaptık, gecemizi, gündüzümüze kattık. Namussuzluk ve ahlaksızlık yapmadık. Tepkiler anlamsız. Altınordu'yu tur atladıkları için tebrik ediyoruz" dedi.

Haraket edilmesinin yanlış olduğunu söyleyen deneyimli hoca, "Samsunspor'da 12 senem geçti, milyon dolarlar kazandırdım. Tekrar geldim, yeri geldi cebimden para verdim, oyuncu primlerini ödedim. Samsunspor'un benim için önemini anlatıyorum. Hakaretler onur kırıcı." ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.