Ertuğrul Sağlam: Namussuzluk ve ahlaksızlık yapmadık, tepkiler anlamsız

23 Mayıs 2021 Pazar 00:20 - Güncelleme: 23 Mayıs 2021 Pazar 00:20

Elinden gelen her şeyi yaptığını söyleyen Ertuğrul Sağlam, "Türkiye'de fatura antrenöre kesiliyor. Elimizden geleni yaptık, gecemizi, gündüzümüze kattık. Namussuzluk ve ahlaksızlık yapmadık. Tepkiler anlamsız. Altınordu'yu tur atladıkları için tebrik ediyoruz" dedi.

Haraket edilmesinin yanlış olduğunu söyleyen deneyimli hoca, "Samsunspor'da 12 senem geçti, milyon dolarlar kazandırdım. Tekrar geldim, yeri geldi cebimden para verdim, oyuncu primlerini ödedim. Samsunspor'un benim için önemini anlatıyorum. Hakaretler onur kırıcı." ifadelerini kullandı.