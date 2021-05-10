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Spor

Ertuğrul Sağlam: Süper lig hayalimizi 25 Mayıs'a ertelemek zorunda kaldık

TFF 1'inci Lig'in 34'üncü haftasında Yılport Samsunspor deplasmanda Adanaspor'u 2-0'lık skorla geçti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Ertuğrul Sağlam açıklamalarda bulundu.

DHA10 Mayıs 2021 Pazartesi 00:59 - Güncelleme: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 01:00
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Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam'ın açıklamaları şu şekilde:

"70 puana ulaşmak bizim için önemliydi ama 3 takımda 70 puana ulaştı. Biz süper lig hayalimizi 25 Mayıs'a ertelemek zorunda kaldık. Birçok insana göre başarısız gözüküyoruz ama ligi şampiyon bitirenlere de aynı puandayız.

Sadece bugün itibariyle Süper Lig'e çıkamadık. Oyuncularımıza, başkanımıza, taraftarımıza inanıyorum. Bu takım Allah'ın izniyle Süper Lig'e çıkacak. Yarından itibaren bugünün etkilerini üzerimizden atıp Play-Off maçlarına hazırlanacağız.

Buna yürekten inanıyorum. Tabi çok şey konuşmak istiyorum ama bir taraftan susmak zorunda olduğumu biliyorum. Özellikle son dönemde futbol adına yaşananları benim güzel ülkem hak etmiyor. Bu futbol düzeninde kirlenmiş futbol düzeninde temiz kalabilmek şampiyonluktan daha değerli. Biz bunu yaptık.

Tertemiz, dürüst bir şekilde maçlarımızı oynadık ve sonuca rıza gösterdik. Allah'ın izniyle bundan sonraki süreci güzel geçirip Samsunspor'u Süper Lig'e çıkaracağız." diye konuştu.

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