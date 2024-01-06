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Spor

Ertuğrul Sağlam'dan Beşiktaş cevabı!

Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, isminin geçtiği Beşiktaş iddialarına cevap verdi.

AA6 Ocak 2024 Cumartesi 22:34 - Güncelleme:
Ertuğrul Sağlam'dan Beşiktaş cevabı!
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, tek odağının Kocaelispor olduğunu açıkladı.

Sağlam, Beşiktaş'la görüşme yaptığı yönündeki haberlerle ilgili kişisel sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Ertuğrul Sağlam, açıklamasında, "Beşiktaş'ın gönlümüzdeki yeri her zaman özel ve ayrı olsa da şu anda Kocaelispor ile inandığımız, belirlediğimiz hedefe yürüyoruz. İki hafta önce de Azerbaycan Milli Takımı için benzer bir süreç yaşanmıştı. İlgi, nezaket ve güzel mesajlar için teşekkürler. Tek odağımız Kocaelispor." ifadelerini kullandı.

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