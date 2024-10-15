Ertuğrul Sağlam'dan hakem tepkisi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, sezon başında yaşanan bazı olumsuzluklara rağmen lider olduklarını söyledi.

Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyen Sağlam, takımının ligin ilk 8 haftasındaki performansını değerlendirdi.

Sağlam, sezona "şampiyonluk" ve "Süper Lig" parolasıyla girdiklerini belirterek, bu doğrultuda kadroyu üst lige taşıyacak, taraftarın 15 yıllık Süper Lig hasretine sona verecek kadro planlaması içine girdiklerini kaydetti.

Transfer sezonunu iyi geçirdiklerini ve güçlü bir kadro oluşturduklarını, sezona iyi bir başlangıç yaptıklarını anlatan Sağlam, "Pendikspor maçında başlayan, sonrasında Amed'le devam eden, Manisa'yla üstüne koyan, Çorum'da bir kere daha bariz şekilde hakem hatasıyla karşılaştık. Bu kadar net sonucu etkileyen hakem hatalarının yaşandığı bir süreci başka hiçbir takım yaşamamıştır. Baktığınızda sezon başından sonuna birçok takım belki de 4 kırmızı kart yemeyecek. Biz bu 4 kırmızı kartı iki maçta yedik. " diye konuştu.