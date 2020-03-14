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Spor

Ertuğrul Taşkıran'dan büyük tepki: ''Kim bilerek gol yer?''

Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup eden Konyaspor'da Ertuğrul Taşkıran'dan açıklamalar geldi.

14 Mart 2020 Cumartesi 22:45 - Güncelleme: 14 Mart 2020 Cumartesi 22:45
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Süper Lig'in 26. haftasında İttifak Holding Konyaspor, 9 kişi kaldığı maçta sahasında Fenerbahçe'yi 1-0'lık skorla mağlup etti.

Konyaspor'da kaleci Ertuğrul Taşkıran maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Ertuğrul açıklamasında, "Benim için özel ve zor bir maç, herkes bir şeyler konuşuyor. Ben bir sporcu olarak, profesyonelliğin gerektirdiği her şeyi yapan bir oyuncuyum. Bugün belki kurtarış yapmadım ama terimin son damlasına kadar mücadele ettim. Güzel bir galibiyet aldık, çok ihtiyacımız vardı ve kazandık. Takım arkadaşlarıma ve bize destek olan herkese teşekkürler" dedi.

"KİM BİLEREK GOL YER?"

Yapılan eleştiriler hakkında, "4-5 aydır oynamamışım, gol yiyorsun, kim bilerek yer? Benim iki çocuğum var, onlara ekmek götürüyorum. Camiamız bana destek çıktı. Yetiştiğin camiadan böyle şeyler olması, ben kulaklarımı kapattım, işimi yaptım. Bu benim için ekmek parası, Rabbime şükürler olsun ki kazandık." sözlerini kullandı

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