Erwin Koeman: Bir puan bize yetmez

SÜPER Lig’de milli aranın ardından Trabzonspor’la deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe’de teknik sorumlu Erwin Koeman, takımına uyarılarda bulundu. Can Bartu Tesisleri’nde bulunan oyuncularla bir toplantı yapan Hollandalı çalıştırıcı, “Bize bir puan yetmez” dedi. Cocu’dan görevi devraldıktan sonra çıktıkları G.Saray, Anderlecht ve Alanya maçlarında iyi bir performans ortaya koyduklarına dikkat çeken Koeman, “G.Saray deplasmanında 2-0’dan 2-2’yi yakaladık, kazanabilirdik de. Sonra Avrupa Ligi’nde Anderlecht’i ligde de Alanya’yı yendik. Şimdi sıra Trabzonspor’a karşı kazanmalıyız” diye konuştu.

Milli takımlara 9 oyuncu verdiklerini hatırlatan Hollandalı çalıştırıcı, “Ligde istediğimiz yerde değiliz. Hak ettiğimiz yere gelmek için galibiyetlere ihtiyacımız var. Trabzon maçı da bunlardan biri. Tüm oyuncular döndükten sonra sahaya çıkaracağımız 11’i belirleyeceğiz” ifadelerine yer verdi.