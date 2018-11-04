Erwin Koeman derbideki performansıyla taraftarlar ve yönetimden geçer not aldı

Sahaya sürdüğü 11’in yanı sıra, yerinde değişikliklerle müthiş bir geri dönüşte büyük pay sahibi olan tecrübeli teknik adam, Sarı-Lacivertli taraftarların yanı sıra yönetimden de olumlu not aldı. Yeni hoca arayışlarını sürdüren Kanarya’da yönetimin, devre arasına kadar Koeman’la yola devam etme gibi bir düşüncesinin olduğu gelen haberler arasında yer alıyor.