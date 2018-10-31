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Erwin Koeman, Galatasaray derbisinde sahaya 4-2-3-1 dizilişiyle çıkacak

Cocu'nun yardımcısı Erwin Koeman, Galatasaray derbisinde farklı bir dizilişle takımı sahaya çıkaracak.

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Fenerbahçe'yi derbiye hazırlayan Erwin Koeman'ın, 4-2-3-1 sistemini kullanmayı düşündüğü ifade edildi.

Slimani'nin cezalı olduğu mücadelede tek forvet olarak Soldado'yu kullanacak Koeman'ın kafasındaki kadro şu şekilde:

Kalede Harun, savunmanın sağında Isla, solunda Hasan Ali, göbekte ise Neustadter-Sktrel. Jailson ve Reyes savunmanın önündeki ikilide görev yapacak. Forvetin arkasında Benzia, solunda Eljif, sağında ise Ayew yer alacak.

Bu arada Koeman, geçen ocak ayında verdiği bir röportajda "Artık tek başıma bir teknik adam olmak istiyorum" demişti.

(Sabah)

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