Son Dakika Haberleri 21

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Erwin Koeman, saha içerisinde Valbuena'yı özgür bıraktı

Erwin Koeman ile adeta yeniden doğan Mathieu Valbuena’ya sahada da özgürlük verildi, hücum hattında tüm yaratıcılığını kullanması istendi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fenerbahçe’de teknik direktör Erwin Koeman’dan Valbuena’ya özgürlük geldi.

Phillip Cocu’nun ayrılmasının ardından Koeman ile adeta yeniden doğan Fransız futbolcuyu, Hollandalı çalıştırıcı takımın en yaratıcı ismi olarak nitelendiriyor.

Valbuena ile yapılan özel görüşmelerde hücumda yaratıcılığını kullanmasını istendi.

Tecrübeli yıldız, kendisine duyulan bu güvenin ardından üzerindeki baskıyı attı. Cocu döneminde sürekli ispat çabası içine giren başarılı futbolcu, bu nedenle tam olarak yeteneklerini gösteremiyordu. Şimdi ise kendisine ve yeteneklerine güvenen bir teknik adam ile çalışmanın avantajını yaşıyor. Bu nedenle özellikle son vuruş ve paslarında daha rahat bir görüntü çiziyor. Hata yapsa da hemen kenara gelmeyeceğinin farkında olması 34 yaşındaki oyuncunun eski günlerine dönmesini sağlıyor.

Koeman’ın bu yaklaşımı sonrası Valbuena savunma bölgesinde de elinden geleni yapmaya çalışıyor. Koeman’ın bu güvenine karşılık olarak oyunu iki yönlü oynamaya çalışan deneyimli yıldız, Cocu dönemine göre savunmaya daha fazla yardımcı oluyor, top kayıplarını azaltmaya çalışıyor.

(Skorer)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Uluslararası Emmy Ödülleri´nde Türk dizileri rüzgarı

Uluslararası Emmy Ödülleri´nde Türk dizileri rüzgarı

Süper kahramanların çocukları olsa nasıl görünürdü

Süper kahramanların çocukları olsa nasıl görünürdü

Dünyanın en talihsiz insanları

Dünyanın en talihsiz insanları

2019'da kaç gün tatil var 2019 resmi tatil iş takvimi

2019'da kaç gün tatil var 2019 resmi tatil iş takvimi

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA