Erwin Koeman, saha içerisinde Valbuena'yı özgür bıraktı

Fenerbahçe’de teknik direktör Erwin Koeman’dan Valbuena’ya özgürlük geldi.

Phillip Cocu’nun ayrılmasının ardından Koeman ile adeta yeniden doğan Fransız futbolcuyu, Hollandalı çalıştırıcı takımın en yaratıcı ismi olarak nitelendiriyor.

Valbuena ile yapılan özel görüşmelerde hücumda yaratıcılığını kullanmasını istendi.

Tecrübeli yıldız, kendisine duyulan bu güvenin ardından üzerindeki baskıyı attı. Cocu döneminde sürekli ispat çabası içine giren başarılı futbolcu, bu nedenle tam olarak yeteneklerini gösteremiyordu. Şimdi ise kendisine ve yeteneklerine güvenen bir teknik adam ile çalışmanın avantajını yaşıyor. Bu nedenle özellikle son vuruş ve paslarında daha rahat bir görüntü çiziyor. Hata yapsa da hemen kenara gelmeyeceğinin farkında olması 34 yaşındaki oyuncunun eski günlerine dönmesini sağlıyor.

Koeman’ın bu yaklaşımı sonrası Valbuena savunma bölgesinde de elinden geleni yapmaya çalışıyor. Koeman’ın bu güvenine karşılık olarak oyunu iki yönlü oynamaya çalışan deneyimli yıldız, Cocu dönemine göre savunmaya daha fazla yardımcı oluyor, top kayıplarını azaltmaya çalışıyor.

(Skorer)