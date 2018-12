Erwin Koeman'dan ayrılık açıklaması

Fenerbahçe'nin teknik sorumlusu Erwin Koeman, Akhisarspor mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Mağlubiyetle ilgili konuşan Erwin Koeman, "Maça iyi başladık. İlk yirmi dakikada 2-3 fırsat bulduk. Rakip golü attı ve işler sıkıntılı oldu. İkinci yarı onların sahasında oynadık ve onlar kontralar yakaladılar. Biz bir şey üretemedik. İkinci yarıda da birkaç pozisyonumuz vardı, hala gol atmak bizim için çok zor." dedi.

Sarı-lacivertli takımla ilgili sözlerine devam eden Koeman, "Her zaman duruma olumlu bakarım ama şu an bizim için maç kazanmak çok zor. Bu skor oyuncularım adına şok oldu. Çok fazla maç oynadılar, sahada her şeyi yapıyorlar." diye konuştu.

Ersun Yanal ile görüşülmesi ve geleceğiyle ilgili sorulan soruyu yanıtlayan Koeman, "Bilmiyorum. Geleceğimle ilgili bir şey söylemiyorum. Kararı verecek kulüp. Onlar ne istiyorsa olacak. Ben burada olduğum sürece elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.

(Sporx)