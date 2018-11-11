Erwin Koeman'ın bu hafta Ozan Tufan'ı affetmesi gündeme geldi

Sakat ve cezalı isimlerin çok olduğu Fenerbahçe'de, Ozan Tufan'ın affedilme ihtimali geçtiğimiz günlerde tekrar konuşulmaya başlanmıştı. Gelen haberlere göre bu konuda kararı Erwin Koeman'ın vereceği bildirildi.

Hollandalı çalıştırıcının, 23 yaşındaki orta saha oyuncunun durumunu yakından takip ettiği hatta alt yapıdaki hocalarla antrenman ve maçlardaki performansı hakkında bilgi aldığı bildirildi.

Ozan Tufan’la ilgili olumlu görüşler alan Koeman'ın bir de futbolcunun kendisiyle görüşeceği kaydedildi.

Bu gelişmeye göre fizik olarak A takıma dönmeye hazır olan Ozan'la bire bir görüşme yapacağı belirtilen Koeman'ın, kafa yapısı olarak da hazır olduğunu düşünmesi durumunda Ozan'ı yeniden A takıma alacağı ifade edildi.

Trabzon kadrosunda olabilir

Ozan'ın görüşmedeki gidişata göre gelecek haftaki Trabzonspor deplasmanında kadroda olabileceği dile getirildi.

Fenerbahçe'de Mehmet Ekici ve Oğuz Kağan'ın sakatlığı var. İyileşen Mehmet Topal'ın ise hemen forma giymesi zor. Jailson cezalı durumda, Reyes ise teknik heyet tarafından tercih edilmiyor.

(Fotomaç)