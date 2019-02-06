Erzurumspor Arsen Khubulov ile yollarını ayırdı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Rus orta saha oyuncusu Arsen Khubulov ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Arsen Khubulov’un kulübümüzle olan sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Arsen Khubulov’a formamızı giydiği dönemde yaptığı hizmetler nedeniyle teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Rus oyuncu Erzurumspor ile bu sezon sadece 4 karşılaşmada forma giydi.