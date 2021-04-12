Erzurumspor Başkanı Ömer Düzgün: Yine aynı oyunlar oynanmaya başladı

DHA 12 Nisan 2021 Pazartesi 00:08 - Güncelleme: 12 Nisan 2021 Pazartesi 00:08

Sakatlanarak oyundan çıkan Beşiktaşlı futbolcu Cenk Tosun'a geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Ömer Düzgün, mücadeleye güzel başladıklarını dile getirerek, "Güzel de oynadık aslında ama futbolda kırılma anları var. Bu maçtaki kırılma anı da maalesef hakemin yaptığı bir hatayla oldu. Beşiktaş'ın bulduğu 3'üncü golü herkes izleyip görecek. Futbolun adaletinin olmadığını, hakemlerin adaletinin hiç olmadığını bu akşam gördük. Hiç kimse kusura bakmasın, bundan iki yıl önce de yine adaletsizlikle bu takım küme düştü. Bugün yine aynı oyunlar oynanmaya başladı. Biz sahada güzel top oynuyoruz. Hak etmediğimiz sonuçlar alıyoruz. Saha dışı gerçekleşen işler bizi sonuca götürmüyor. Bugün çok net gördük. Erzurumspor lideri yenebilecek güçte bir takımdı. Maalesef 3'üncü goldeki o kırılma anı, o eldir. Ondan sonra yapabileceğin çok da bir şey yok" dedi.

"POZİTİF AYRIMCILIK İSTEMİYORUZ, YETER Kİ BİZE NEGATİF İŞLER YAPMASINLAR"

Ömer Düzgün, Erzurumspor'un 3-4 milyon taraftarı ve seveni olduğunu belirterek, "Kimse bunların üzülmesi ister mi? Ben bunu anlamakta zorlanıyorum. Bu şehirden, Erzurum'dan ne istiyorlar? Bu şehir vatanın bekçisi. Burada karda, kışta, çamurda mücadeleyi veriyorsak lütfen bizi bize bıraksınlar. Biz pozitif ayrımcılık istemiyoruz, yeter ki bize negatif işler yapmasınlar. Başkalarına pozitiflik yapmasınlar yeter" diye konuştu.

"DÜŞME HATTINDAKİ TAKIMLAR ARTIK BİRBİRLERİYLE OYNUYORLAR"

Ligde önlerinde 7 maçlık bir periyot olduğunu ifade eden Ömer Düzgün, "Ne olur bizimle oynamayın diyorum. Sahada maçımızı oynayacağız, takdir Allah'ındır. Sen niye oynuyorsun benimle, oynama. Bu saatten sonra elimizden geleni yapacağız. Düşme hattındaki takımlar artık birbirleriyle oynuyorlar. Bu süreçten hayırlısıyla çıkmaya çalışacağız" şeklinde konuştu.