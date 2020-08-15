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Spor

Erzurumspor, Fernandao'yu transfer ediyor

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Fernandao, Süper Lig'e yükselen Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a transfer olmak üzere...

15 Ağustos 2020 Cumartesi 09:30 - Güncelleme: 15 Ağustos 2020 Cumartesi 09:30
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1 senelik aranın ardından yeniden Süper Lig’e dönen Erzurumspor, bu kez ligde kalma konusunda emin adımlar atmak istiyor. Bu doğrultuda Gabriel Obertan ile sözleşme uzatan Dadaşlar, golcü transferi konusunda da çalışmalarını sürdürüyordu. Daha önce ülkemizde Bursaspor ve Fenerbahçe formaları giyen Fernandao ile görüşen Dadaşlar, oyuncunun kulübü Bahia’yı da ikna etti. 33 yaşındaki yıldız da yeniden Türkiye’ye dönmeye sıcak bakarken, gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda önemli yol kat edildi.

TÜRKİYE’YE SICAK BAKIYOR

Bu doğrultuda Mavi-Beyazlı ekibin yıldız oyuncuyu kadrosuna katmasına kesin gözüyle bakılıyor. Önümüzdeki günlerde imzaya gelmesi beklenen Fernandao, bu sezon çıktığı 8 maçta 3 kez rakip fileleri havalandırma başarısı göstermişti.

AYRILMA TALEBİNİ İLETTİ

33 yaşındaki futbolcunun Bahia ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Ülkesinde mutlu olmayan ve başka bir takımdan teklif almadığı öğrenilen yıldız oyuncunun ayrılma isteğini yönetime ilettiği bildirildi.

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