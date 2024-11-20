Erzurumspor FK, Fatih Karagümrük mesaisinde

Trendyol 1. Lig'de aldığı 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda topladığı 22 puanla 3. sırada yer alan Erzurumspor FK, 24 Kasım Pazar günü saat 13.30'da Kazımkarabekir Stadyumu'nda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Erzurum ekibi, puan cetvelinde 21 puanla hemen altında bulunan Fatih Karagümrük ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik Direktör Hakan Kutlu oyuncularına bu maç için hem iyi oyun hem de 3 puan taktikleri verirken, futbolcuların antrenmanlarda oldukça enerjik ve neşeli oldukları görüldü.