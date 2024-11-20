İSTANBUL 18°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Kasım 2024 Çarşamba / 19 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,5001
  • EURO
    36,4705
  • ALTIN
    2908.82
  • BIST100
    9245.1
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Erzurumspor FK, Fatih Karagümrük mesaisinde
Spor

Erzurumspor FK, Fatih Karagümrük mesaisinde

Trendyol 1. Lig takımlarından Erzurumspor FK, hafta sonu evinde karşılaşacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

IHA20 Kasım 2024 Çarşamba 11:13 - Güncelleme:
Erzurumspor FK, Fatih Karagümrük mesaisinde
ABONE OL

Trendyol 1. Lig'de aldığı 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda topladığı 22 puanla 3. sırada yer alan Erzurumspor FK, 24 Kasım Pazar günü saat 13.30'da Kazımkarabekir Stadyumu'nda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Erzurum ekibi, puan cetvelinde 21 puanla hemen altında bulunan Fatih Karagümrük ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik Direktör Hakan Kutlu oyuncularına bu maç için hem iyi oyun hem de 3 puan taktikleri verirken, futbolcuların antrenmanlarda oldukça enerjik ve neşeli oldukları görüldü.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.