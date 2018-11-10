Erzurumspor, Göztepe'yi devirdi 14.sıraya kadar yükseldi

Spor Toto Süper Lig'de BB Erzurumspor, İzmir ekibi Göztepe'yi Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda ağırladı.

Karşılaşmanın 28. dakikasında İbrahim Akdağ'ın attığı golle öne geçen Erzurumspor ilk yarıyı da 1-0 önde kapattı. İkinci yarının henüz başında ise Taylan 53. dakikada Göztepe filelerini havalandırarak farkı 2'ye çıkardı. 90+4'te Yasin Öztekin takımının tek golünü kaydetse de kalan dakikalarda başka gol olmayınca sahadan 3 puanla ayrılan taraf ev sahibi BB Erzurumspor oldu.

Bu sonuçla BB Erzurumspor puanını 11'e yükseltirken Göztepe 18 puanda kaldı.