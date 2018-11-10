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Erzurumspor, Göztepe'yi devirdi 14.sıraya kadar yükseldi

Spor Toto Süper Lig'in 12. hafta mücadelesinde BB Erzurumspor, evinde ağırladığı Göztepe'yi 2-1 mağlup etti. Erzurum ekibi ligde teknik direktör Mehmet Özdilek'le hiç kaybetmezken 5 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

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Spor Toto Süper Lig'de BB Erzurumspor, İzmir ekibi Göztepe'yi Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda ağırladı.

Karşılaşmanın 28. dakikasında İbrahim Akdağ'ın attığı golle öne geçen Erzurumspor ilk yarıyı da 1-0 önde kapattı. İkinci yarının henüz başında ise Taylan 53. dakikada Göztepe filelerini havalandırarak farkı 2'ye çıkardı. 90+4'te Yasin Öztekin takımının tek golünü kaydetse de kalan dakikalarda başka gol olmayınca sahadan 3 puanla ayrılan taraf ev sahibi BB Erzurumspor oldu.

Bu sonuçla BB Erzurumspor puanını 11'e yükseltirken Göztepe 18 puanda kaldı.

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