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Spor

Erzurumspor, Hatayspor maçının taktiğini çalıştı

Süper Lig'in 5. haftasında Hatayspor'a konuk olacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor, bu maçın hazırlıklarına taktiksel ağırlıklı antrenmanla devam etti.

IHA12 Ekim 2020 Pazartesi 12:42 - Güncelleme: 12 Ekim 2020 Pazartesi 12:42
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Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Pazar günü Süper Lig’in 5. haftasında deplasmanda oynayacağı Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Teknik direktör Mehmet Özdilek, yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idmana ısınma hareketleriyle başlayan oyuncular, pas ve dar alan çalışmasının ardından taktiksel ağırlıklı çalıştı. Mavi-beyazlıların antrenmanı 1 saat 20 dakika sürdü.

B.B Erzurumspor, Atakaş Hatayspor ile 18 Ekim Pazar günü saat 13.30’da Antakya Atatürk Stadı’nda karşılaşacak.

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