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Spor

Erzurumspor hazırlık maçı yapamadan lige başlayacak

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor iptal olan hazırlık maçları nedeniyle yeni sezona hazırlık maçı oynamadan başlayacak.

IHA02 Eylül 2020 Çarşamba 09:58 - Güncelleme: 02 Eylül 2020 Çarşamba 09:58
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Kulüp tesislerinde hazırlıklarını sürdüren BB Erzurumspor iptal olan hazırlık maçları nedeniyle antrenman programına yoğunluk kazandırdı.

29 Ağustos’ta Hatayspor ve 5 Eylül’de Trabzonspor ile oynayacağı hazırlık maçları iptal olan BB Erzurumspor yeni sezona hazırlık maçı oynamadan girecek. Tecrübeli çalıştırıcı bu nedenle futbolcularının hazır olması için çalışmalarına tempo kazandırdı.

Öte yandan son zamanlarda arka arkaya yeni oyuncu açıklayan BB Erzurumspor’da transfer çalışmaları da devam ediyor. Mavi beyazlılar santrfor, orta saha ve kaleci mevkilerine yapacağı yeni transferlerle kadrosunu lig öncesinde güçlendirmeyi hedefliyor.

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