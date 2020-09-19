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Spor

Erzurumspor ile Sivasspor 3. randevuda

Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Demir Grup Sivasspor Süper Lig'de yarın oynayacakları maçla birlikte 3. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 2 mücadelede, Erzurum temsilcisinin 1 galibiyeti bulunuyor. 1 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

IHA19 Eylül 2020 Cumartesi 10:59 - Güncelleme: 19 Eylül 2020 Cumartesi 10:59
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Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile DG Sivasspor Süper Lig’de oynayacakları maçla birlikte 3. kez rakip olacak. Kazım Karabekir Stadyumu’nda yarın saat 13.30’da oynanacak maçı hakem Serkan Tokat yönetecek.

Süper Lig’in 2. haftasında BB Erzurumspor ile Sivasspor yarın oynanacak olan maçla birlikte 3. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 2 mücadelede Sivasspor’un rakibine galibiyeti bulunmazken, Erzurum temsilcisinin de 1 kez galibiyeti bulunuyor. 1 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Sivasspor ile BB Erzurumspor arasında oynanan karşılaşmalarda taraftarlar 10 kez gol sevinci yaşadı. Yiğidolar rakip fileleri 4 kez havalandırırken, kalesinde ise 6 gol gördü.

Sivasspor’da BB Erzurumspor müsabakası öncesinde 1 eksik oyuncu bulunuyor. Kırmızı-beyazlılarda sakatlığı olan Aaron Appindangoye görev yapamayacak.

ÇALIMBAY’IN ÖZDİLEK KARNESİ

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay’ın teknik adamlık kariyerinde Mehmet Özdilek’e karşı şansı tutuyor. Süper Lig kariyerinde Özdilek’in çalıştırdığı takımlara rakip olduğu 14 maçın 7´sini kazanabilen Rıza Çalımbay, diğer maçlardan 5 beraberlik ve 2 mağlubiyetle ayrılmıştı.

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