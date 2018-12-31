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Erzurumspor Lennat Thy ile yollarını ayırdı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Lennart Thy ile yollarını ayırdı.

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Mavi-beyazlı ekip, sezon başında Almanya Birinci Futbol Ligi  (Bundesliga) ekiplerinden Werder Bremen'nden transfer ettiği Thy'nin sözleşmesini  tek taraflı olarak feshetti.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un basın sözcüsü Metin Barlak, AA  muhabirine yaptığı açıklamada, kulüp yönetimi ve teknik direktörün kararı  doğrultusunda Thy ile yolların ayrıldığını söyledi.

Barlak, ara transfer döneminde görüşmelerin devam ettiğini belirterek,  "Hocamız ve yönetimimizin aldığı karar ve yeni yapacağımız transferler nedeniyle  bu futbolcumuzla yollarımızı ayırdık." dedi.

Eksik olan noktalara ilişkin görüşmelerin devam ettiğini ifade eden  Barlak, "Şu anda ara kamp dönemine giriyoruz. Hafta sonu yapılacak kongremizle  transfer çalışmalarına daha hızlı bir şekilde devam edeceğiz. Ara  transferlerimizi yaparak daha emin adımlarla yolumuza devam edeceğiz." diye  konuştu.

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