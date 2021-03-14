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Spor

Erzurumspor - Trabzonspor | CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 30. hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Trabzonspor'u konuk ediyor. Mücadelenin canlı anlatımını Star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

14 Mart 2021 Pazar 15:57 - Güncelleme: 14 Mart 2021 Pazar 16:01
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Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda saat 16.00'da başlayan Erzurumspor - Trabzonspor maçını Ali Palabıyık yönetiyor. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Mehmet Cem Satman yapıyor. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Kadir Sağlam. Müsabakanın VAR koltuğunda Özgür Yankaya otururken, AVAR'da ise Oğuzhan Uğurlu bulunuyor. Erzurumspor - Trabzonspor maçının canlı anlatımını Star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Takımların ilk 11'leri şöyle:

Erzurumspor: Szumski, Leo, Teikeu, Bergdich, Butko, Boumal, Osman, Cenk Ahmet, Aatif, Emrah, El Kabir

Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin Türkmen, Edgar, Hosseini, Marlon, Abdulkadir Parmak, Yunus Mallı, Bakasetas, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny

ERZURUMSPOR: 0 - TRABZONSPOR: 0 (CANLI ANLATIM)

- Maça Trabzonspor başladı...

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