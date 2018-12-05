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Erzurumspor Welliton'a imza attıracak

Forvette problem yaşayan Erzurumspor, bir dönem Mersin İdmanyurdu ve Kayserispor formalarıyla harikalar yaratan Welliton’u getiriyor...

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Sezon başında renklerine bağladığı Munsy ve Thy’den beklediği verimi bir türlü alamayan Süper Lig’in yeni ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor, transfer çalışmalarına erken başladı. Mehmet Özdilek yönetiminde bir an önce tehlikeli bölgeden uzaklaşmak isteyen Mavi-Beyazlılar, Mersin İdmanyurdu ve Kayserispor takımlarında forma giyen Brezilyalı golcü Welliton’la el sıkıştı. Son olarak oynadığı Kayseri’de alacaklarını alamadığı için sözleşmesini feshedip Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al Sharjah’a giden Welliton bu sezon 12 maçta 13 kez fileleri havalandırdı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan başarılı oyuncuyu yeniden Türkiye’ye dönme konusunda ikna eden Dadaşlar transferi önümüzdeki günlerde açıklayacak.

Stoper de aranıyor

Erzurumspor’un eldeki forvetlere ise teklif gelmesi durumunda satışına sıcak baktığı da gelen haberler arasında. Ayrıca teknik direktör Mehmet Özdilek takıma savunma takviyesi de istediği ve bu doğrultuda çalışmaların tam gaz devam ettiği de gelen haberler arasında.

(Fanatik)

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