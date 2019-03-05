Erzurumspor'da istifa getiren kavga

Dün akşam saatlerinde sürpriz bir şekilde Mehmet Özdilek'le yollarını ayıran ve Hamza Hamzaoğlu ile anlaşmaya varan Başkan Hüseyin Üneş’in bu hamlesi 'daha önceden verilmiş bir karar' olarak kafalarda soru işareti bıraktı.

TM Dijital Haber Merkezi'nden Levent Gültekin'in haberine göre; Süper Lig’in 8.haftasında Alanyaspor maçıyla göreve başlayan ve 17 haftada 20 puan toplayan Mehmet Özdilek’in performansı Erzurumspor yönetiminin içini açmazken, başkanla hocanın Galatasaray beraberliğinden sonra bir araya geldiği ve ikili arasında sert tartışmaların yaşandığı ortaya çıktı.

Ocak ayında kendilerine verilen transfer listesini harfiyen yerine getirmeye çalışan ve bunda da başarılı olduklarını söyleyen Üneş, Mehmet Özdilek’i başarısız bulurken, genç teknik adamın başkana ‘Yaptığımız iş ortada ben geldiğimde takımın 2 puanı vardı Galatasaray’a Fenerbahçe’ye Beşiktaş’a Basaksehir’e kaybetmedik hala ligde kalabiliriz' dediği öğrenildi. Mehmet Özdilek’in açıklamalarından tatmin olmayan başkanının ise ‘Devre arasında ne isteysen aldık, en fazla transfer yapan takımlardan biri olduk. Senin listene göre hareket ettik, Rize de bizim kadar transfer yaptı yaptı ama onların çıkışını görüyoruz, yollarımızı ayıralım hocam’ karşılığını verdiği iddia edildi.

Mehmet Özdilek Erzurumspor'un başında 17 maça çıkmış 20 puan toplamıştı...