Erzurumspor'da Obertan sevinci

AA 01 Mart 2021 Pazartesi 17:49 - Güncelleme: 01 Mart 2021 Pazartesi 17:49

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 28. haftasında 3 Mart Çarşamba günü Fatih Karagümrük ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Mesut Bakkal yönetimindeki antrenmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma ve taktik ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirdi.

Fenerbahçe maçında sakatlanarak 8 hafta sahalardan uzak kalan Gabriel Obertan, antrenmanda takımla çalıştı.

Erzurum temsilcisi, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.