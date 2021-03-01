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Spor

Erzurumspor'da Obertan sevinci

Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdüren Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da, Fenerbahçe maçında sakatlanarak 8 hafta sahalardan uzak kalan Gabriel Obertan, antrenmanda takımla çalıştı.

AA01 Mart 2021 Pazartesi 17:49 - Güncelleme: 01 Mart 2021 Pazartesi 17:49
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Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 28. haftasında 3 Mart Çarşamba günü Fatih Karagümrük ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Mesut Bakkal yönetimindeki antrenmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma ve taktik ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirdi.

Fenerbahçe maçında sakatlanarak 8 hafta sahalardan uzak kalan Gabriel Obertan, antrenmanda takımla çalıştı.

Erzurum temsilcisi, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

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