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Spor

Erzurumspor'da Rashani, Obertan ve El Kabir yok

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı. Erzurumspor'da sakatlıkları bulunan Elba Rashani, Gabriel Obertan ve El Kabir forma giyemeyecek.

AA11 Şubat 2021 Perşembe 17:31 - Güncelleme: 11 Şubat 2021 Perşembe 17:31
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Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 25. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolcular teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman gerçekleştirdi.

Isınma hareketleriyle başlayan ve 5'e 2 top kapma organizasyonuyla süren idman taktik ağırlıklı çalışmalarla sona erdi.

Erzurumspor'un, yarın 19.00'da Karadeniz ekibine konuk olacağı maçta sakatlıkları bulunan Elba Rashani, Gabriel Obertan ve El Kabir forma giyemeyecek.

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