Erzurumspor'da Rashani, Obertan ve El Kabir yok

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 25. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolcular teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman gerçekleştirdi.
Isınma hareketleriyle başlayan ve 5'e 2 top kapma organizasyonuyla süren idman taktik ağırlıklı çalışmalarla sona erdi.
Erzurumspor'un, yarın 19.00'da Karadeniz ekibine konuk olacağı maçta sakatlıkları bulunan Elba Rashani, Gabriel Obertan ve El Kabir forma giyemeyecek.