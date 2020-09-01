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Spor

Erzurumspor'da Sehic'in yerine Selmani geliyor

TFF 1. Lig temsilcilerinden Menemenspor'un kalecisi Gentian Selmani, İbrahim Sehic ile yeniden anlaşamayan Süper Lig'in yeni takımı Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a transfer oluyor.

DHA01 Eylül 2020 Salı 13:48 - Güncelleme: 01 Eylül 2020 Salı 13:49
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Geçen sezon sarı-lacivertlilerde gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Arnavut kalecinin Süper Lig'in yeni temsilcisi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la anlaştığı ifade edildi. Menemenspor'un 1 yıl daha mukavelesi bulunan Selmani için Erzurumspor'dan 250 bin euro bonservis bedeli ve bir sonraki satışından yüzde 25 pay istediği bildirildi. Erzurumspor'un İzmir ekibiyle pazarlıklarını sürdürdüğü ve transferin en kısa sürede resmiyete kavuşacağı açıklandı. Menemenspor'a geçen sezon Arnavutluk'un KF Laçi takımından transfer edilen 22 yaşındaki kaleci 32 maçta kaleyi korudu.

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