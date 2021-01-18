Erzurumspor'dan altın değerinde 3 puan

18 Ocak 2021 Pazartesi 21:26 - Güncelleme: 18 Ocak 2021 Pazartesi 21:26

Süper Lig’in 19’uncu haftasında Kasımpaşa sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor’a 2-1 mağlup oldu. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 31’inci dakikada Cenk Ahmet Alkılıç ve 68’inci dakikada Ricardo Gomes kaydetti. Ev sahibi Kasımpaşa’nın karşılaşmadaki tek golü 73’üncü dakikada Thelin’den geldi.

16’ncı dakikada Erzurumspor, ceza sahasının hemen dışında sol çaprazdan serbest vuruş kazandı. Emrah Başsan’ın arka direğe ortasında Schwechlen kafayla topu içeri çevirdi. Teikeu’nun röveşatasında kaleci Ramazan iki hamlede topun sahibi oldu.

27’nci dakikada BB Erzurumspor sol kanattan korner kazandı. Emrah Başsan’ın ortasında ceza sahasında iyi yükselen Manuel da Costa kafayı vurdu. Kaleci Ramazan gole izin vermedi. Dönen topu önünde bulan Emrah Başsan, ceza sahasına girer girmez sol çaprazdan şutunu çekti, kaleci Ramazan bir kez daha topu çelmeyi başardı.

31’inci dakikada konuk ekip öne geçti. Da Costa’nın uzun pasıyla sağ kanattan çizgiye inen Murat Uçar’ın ortasında kaleci Ramazan ayağıyla topu uzaklaştırmaya çalıştı. Ceza sahası içi sağ çaprazında Cenk Ahmet önüne düşen topu ayak içiyle boş ağlara gönderdi: 0-1.

39’uncu dakikada sol kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Varga ortasını yaptı. Ceza sahası içinde Thelin gelişine vurdu, kaleci Szumski gole izin vermedi. Dönen topu alltıpas içinde önünde bulan Thelin bir kez daha vurdu, meşin yuvarlak bu kez üst direkten oyun alanına geri döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0’lık üstünlüğüyle geçildi.

56’ncı dakikada Hajradinovic’in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Hodzic’in uzak mesafeden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kaleci Szumski’de kaldı.

68’inci dakikada konuk ekip farkı 2’ye çıkardı. Cenk Ahmet’in pasıyla sağ kanattan çizgiye inen Aatif’ın içeri çevirdiği topa, ceza sahası içinde Ricardo Gomes bekletmeden vurdu, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2.

73’üncü dakikada Kasımpaşa farkı 1’e indirdi. Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Hajradinovic ortasını yaptı. Erzurumsporlu Gomes’e çarpan top sağ çaprazda Thelin’in önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda top filelerle buluştu: 2-1.

76’ncı dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Ricardo Gomes’in içeri çevirdiği topa, müsait durumdaki Aatif, altıpasın hemen gerisinden vurdu, top yandan auta gitti.

90+1’inci dakikada Kasımpaşa 10 kişi kaldı. Luckassen, Emrah Başsan’a yaptığı faul sonrasında ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve BB Erzurumspor deplasmanda Kasımpaşa’yı 2-1 mağlup etti.

STAT: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan

KASIMPAŞA: Ramazan Köse - Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Eren Elmalı (Dk. 46 Hajradinovic), Doğucan Haspolat (Dk. 72 Anıl Koç), Aytaç Kara, Yusuf Erdoğan, Hodzic, Varga, Thelin

BB ERZURUMSPOR: Szumski - Murat Uçar, Teikeu, Costa, Schwechlen, Boumal, Omolo, Emrah Başsan (Dk. 90+2 Ömer Şişmanoğlu), Aatif (Dk. 80 Donald), Cenk Ahmet Alkılıç (Dk. 80 Novikovas), Gomes (Dk. 80 Oltan Karakullukçu)

GOLLER: DK. 73 Thelin (Kasımpaşa) - Dk. 31 Cenk Ahmet Alkılıç, Dk. 68 Ricardo Gomes (BB Erzurumspor)

SARI KARTLAR: Yusuf Erdoğan, Varga, Hajradinovic (Kasımpaşa) - Aatif, Boumal, Szumski , Oltan Karakullukçu (BB Erzurumspor)

KIRMIZI KART: Dk. 90+1 Luckassen (Kasımpaşa)