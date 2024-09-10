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Spor

Erzurumspor'dan takıma 2 takviye daha

Trendyol 1. Lig takımdan Erzurumspor FK, Gürcü futbolcu Guram Giorbelidze ile Antalyaspor'dan Ataberk Dadakdeniz'i kadrosuna kattı.

IHA10 Eylül 2024 Salı 11:17 - Güncelleme:
Erzurumspor'dan takıma 2 takviye daha
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Erzurumspor FK, yeni sezon hedefleri doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyor. Mavi-beyazlılar, Sırbistan ekibi Vojvodina'dan Gürcü futbolcu Guram Giorbelidze ve Antalyaspor'dan Ataberk Dadakdeniz'i kadrosuna dahil etti. Erzurumspor FK, daha önce de altyapıdan Muhammet Taha Ağdağ ve Ömer Arda Kara ile 3 yıllık, Trabzonspor'dan genç file bekçisi Kağan Moradaoğlu ile 2 yıllık, FC Viktoria Köln U19 takımından Kerim Taşkale ve MSV Duisburg U19 takımından Emre Çil ile 2'şer yıllık, Bodrum FK'dan Koray Kılınç ile 2 yıl senelik ve son olarak Çaykur Rizespor forması giyen Okechukwu Azubuike'yi 1 yıllığını renklerine bağladı.

Trendyol 1. Lig'de aldığı 2 galibiyet ve 2 mağlubiyetle puan cetvelinin 6. sırasında yer alan Erzurumspor FK, 5. haftada deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçı öncesi lige verilen arayı değerlendirerek, kendi tesislerinde yaptığı çalışmalarla güç toplamaya devam ediyor. Teknik Direktör Hakan Kutlu, oyuncularına Gençlerbirliği deplasmanından mutlak 3 puan hedefi koydu.

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