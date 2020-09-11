Erzurumspor'un yeni golcüsü Sadiku'dan Mehmet Özdilek'e övgü

IHA 11 Eylül 2020 Cuma 12:34 - Güncelleme: 11 Eylül 2020 Cuma 12:34

BB Erzurumpor, forvet oyuncusu forvet Armando Sadiku ile iki yıllık resmi sözleşme imzaladı. Sadiku, yeni kulübe ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Hüseyin Üneş ile görüşmesi sonrası olumlu düşünmeye başladığını belirten Sadiku, "Transfer çok hızlı gerçekleşti. Başkanımızla menajerim aracılığıyla bir konferans görüşmesi gerçekleştirdik. Yaptığımız görüşmede Kulüp Başkanı Hüseyin Üneş bana kulübü, camiayı ve burada nasıl bir aile ortamı olduğunu anlattı. Görüşmeden sonra çok olumlu şeyler düşünmeye başladım. Olmak istediğim yerin burası olduğuna karar verdim. Transferde bir haftalık süreçte çok çabuk gerçekleşmiş oldu" dedi.

"TAKIMIM İÇİN ELİMDEN GELEN HER ŞEYİ YAPACAĞIM"

Kendisi için en önemli olan şeyin kulübün başarısı olduğunu kaydeden Sadiku, "Erzurum’u çok gezebilme fırsatı bulamadım. Daha yeni geldiğim için sadece gün içinde görebildiğim kadarıyla biliyorum burayı. Tabi daha önce internetten baktığım kadarıyla burada mutlu olabileceğimi düşünüyorum. Şu anda bir rakam söyleyemem gol hedeflerim açısından. Buradaki en büyük hedefim takımıma verebildiğim kadar katkı sağlamak. Benim için en önemli olan şey takımımın başarısıdır. Yüzde yüz performansımla oynayıp takımım için iyi işler yapmak istiyorum" açıklamalarında bulundu.

"MEHMET ÖZDİLEK İLE MAÇLAR KAZANACAĞIMIZ İÇİN MUTLUYUM"

Teknik Direktör Mehmet Özdilek’in efsane isimlerden olduğunu da söyleyen Sadiku, "Dün geldim ve hocamızla tanışma fırsatı buldum. Burada onunla beraber çalışıp antrenman yapacağım için ve onunla beraber maçlar kazanacağım için çok mutluyum. Kendisi Türkiye’de efsane isimlerden, kariyerli ve daha önce birçok Süper Lig takımını çalıştırmış. Onunla çalışmaktan mutluyum" diye konuştu.