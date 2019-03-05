Erzurumspor'un yeni teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu ilk antrenmanına çıktı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Mehmet Özdilek'le yolların ayrılması sonrası anlaşmaya varılan teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı.
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor, hazırlıklarını sürdürdü. Mavi-beyazlı ekibin Yakutiye ilçesinde bulunan kulüp tesislerindeki antrenman, yeni teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirildi.
Futbolcuların koşu ve ısınma hareketleriyle başladıkları idmanda, 5'e 2 top kapma çalışması yapıldı. Yaklaşık 1 saat 15 dakika süren antrenman, dar alanda çift kale maçla tamamlandı.
Antrenmana, Galatasaray maçında sakatlanan ve İstanbul'da ameliyat edilen Rashad Muhammed katılmadı.
Erzurum temsilcisi, 10 Mart Pazar günü deplasmanda oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına, yarın gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.
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