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Spor

Erzurumspor'un yeni transferi El Kabir, 3 hafta yok

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Mostapha El Kabir'in, sakatlığı nedeniyle 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

AA09 Şubat 2021 Salı 19:14 - Güncelleme: 09 Şubat 2021 Salı 19:14
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Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da yeni transferlerden Mostapha El Kabir'in 3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Kulüp doktoru Selçuk Gül, futbolcular Elba Rashani, Gabriel Obertan ve Mostapha El Kabir'in sakatlıkları hakkında kulübün sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Gül, Süper Lig'in 24. haftasında Hes Kablo Kayserispor karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan El Kabir'in sağ arka adalesinde tendon hasarı olduğunu ve 3 hafta sahalardan uzak kalacağını bildirdi.

Fenerbahçe maçında tendon yırtığı tespit edilen Obertan'ın ise 4 haftalık tedavi sürecinin tamamlandığını ifade eden Gül, oyuncunun 1 hafta sonra takımla çalışmalara başlanacağının planlandığını kaydetti.

Gül, devre arası takım kadrosuna katılan Elba Rashani'nin bireysel antrenmanlarını tamamladığını ve takımla çalışmalara başladığını aktardı.

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