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Spor

Esenler Erokspor deplasmanda kazandı

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Manisa FK ile Esenler Erokspor karşı karşıya geldi. Mümin Özkasap Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Esenler Erokspor 1-0'lık skorla kazandı.

28 Ekim 2024 Pazartesi 22:04 - Güncelleme:
Esenler Erokspor deplasmanda kazandı
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Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Manisa FK ile Esenler Erokspor karşı karşıya geldi. Mümin Özkasap Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Esenler Erokspor 1-0'lık skorla kazandı.

Esenler Erokspor'a galibiyeti getiren golü 39. dakikada Alper Karaman kaydetti.

Son 5 maçta 13 puan toplayan Esenler Erokspor, puanını 16'ya çıkarak playoff resminin içerisine dahil oldu. Manisa FK ise son 4 haftada 3. kez mağlup oldu ve 14 puanda kaldı.

Esenler Erokspor, gelecek hafta Şanlıurfaspor'u ağırlayacak. Manisa FK, Pendikspor deplasmanına gidecek.

  • Trendyol 1. Lig
  • Manisa FK
  • Esenler Erokspor

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