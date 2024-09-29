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Spor

Esenler Erokspor'dan farklı galibiyet

Esenler Erokspor, sahasında ağırladığı Pendikspor'u 4-0 mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini elde etti.

29 Eylül 2024 Pazar 21:23 - Güncelleme:
Esenler Erokspor'dan farklı galibiyet
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Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Esenler Erokspor ile Pendikspor karşı karşıya geldi. Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 4-0'lık skorla kazandı.

Esenler Erokspor'a galibiyeti getiren golleri 13 ve 23. dakikada Hamza Catakovic, 77. dakikada İdris Fuat ve 84. dakikada Jair kaydetti.

Üst üste ikinci galibiyetini elde eden Erokspor, puanını 9'a çıkardı. Pendikspor ise üst üste ikinci kez yenilerek 9 puanda kaldı.

Erokspor, gelecek hafta Amed Sportif'e konuk olacak. Pendikspor ise Keçiörengücü deplasmanında kötü serisini bitirmeye çalışacak.

  • Esenler Erokspor
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