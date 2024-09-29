Esenler Erokspor'dan farklı galibiyet

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Esenler Erokspor ile Pendikspor karşı karşıya geldi. Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 4-0'lık skorla kazandı.

Esenler Erokspor'a galibiyeti getiren golleri 13 ve 23. dakikada Hamza Catakovic, 77. dakikada İdris Fuat ve 84. dakikada Jair kaydetti.

Üst üste ikinci galibiyetini elde eden Erokspor, puanını 9'a çıkardı. Pendikspor ise üst üste ikinci kez yenilerek 9 puanda kaldı.

Erokspor, gelecek hafta Amed Sportif'e konuk olacak. Pendikspor ise Keçiörengücü deplasmanında kötü serisini bitirmeye çalışacak.