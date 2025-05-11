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Spor

Eski başarısının uzağında kaldı! Trabzonspor büyük maçlarda etkisiz

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında sahasında konuk ettiği Galatasaray'a 2-0'lık skorla mağlup oldu. Bu sonuçla birlikte bordo mavili ekip bu sezon üç büyük rakibine karşı etkisiz kaldı. İşte detaylar...

AA11 Mayıs 2025 Pazar 11:50 - Güncelleme:
Eski başarısının uzağında kaldı! Trabzonspor büyük maçlarda etkisiz
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Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray'a sahasında 2-0 mağlup olan Trabzonspor, bu sezon üç büyük rakibine karşı oynadığı maçlardan arzu ettiği sonuçlarla ayrılamadı.

Ligde şampiyon olduğu 2021-2022 futbol sezonunda üç büyük rakibi Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı 6 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmeyen bordo-mavililer, bu sezon 6 müsabakada 5 mağlubiyet, 1 beraberlik yaşadı.

Trabzonspor, şampiyon olduğu sezonda büyük rakiplerine karşı 6 maçta 12 puan çıkarma başarısı gösterirken, bu sezon 6 karşılaşmada sadece 1 puan elde edebilerek son yıllarda söz konusu maçlardaki en kötü performansı gösterdi.

Bordo-mavililer, 2022-2023 sezonundaki büyük maçlarda 1 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet alırken, geçen sezon da 2 galibiyet, 4 mağlubiyet yaşadı.

SADECE SAHASINDA BEŞİKTAŞ BERABERLİĞİ

Trabzonspor, bu sezon tek beraberliğini sahasında Beşiktaş karşısında 1-1'lik beraberlikle aldı.

Bordo-mavililer, Fenerbahçe'ye evinde 3-2, İstanbul'da oynadığı maçlarda ise Galatasaray'a 4-3, Beşiktaş'a 2-1, Fenerbahçe'ye 4-1, dün de sarı-kırmızılı takıma sahasında 2-0 yenildi.

6 MAÇTA 16 GOL YEDİ

Trabzonspor, üç büyük rakibine karşı 6 maçta 16 gol yiyerek maç başına 2.66 gol kalesinde gördü.

Karadeniz ekibi, bu maçlarda rakip fileleri 8 gol kaydederek maç başına 1.33 gol attı.

SADECE KUPA KALDI

Üç büyük rakiplerine karşı bu sezon lig maçlarını tamamlayan bordo-mavililerin, bu sezon tek galibiyetini kupada alma şansı bulunuyor.

14 Mayıs'ta Gaziantep'te Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray ile karşılaşacak Karadeniz ekibi, bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak kupayı müzesine getirmeye çalışacak.

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